AP

MIAMI - Bryce Harper a lancé le bal avec un simple de deux points qui lui permettait de prolonger sa séquence de matchs avec au moins un coup sûr à 13, Gio Gonzalez a bien fait pendant sept manches et ils ont aidé les Nationals de Washington à vaincre les Marlins de Miami 12-3, mardi.

Daniel Murphy a produit deux points et a cogné son 12e circuit de la saison pour les Nationals. Stephen Drew a ajouté trois coups sûrs et trois points produits, tandis que Ryan Zimmerman a produit trois points à l'aide d'un double et d'un simple.

Les Nationals, meneurs de la section Est de la Nationale, ont été 7-en-14 avec des coureurs en position de marquer.

Gonzalez (7-1) a accordé trois points et a retiré huit frappeurs sur des prises en route vers une quatrième victoire d'affilée. Le gaucher a un dossier de 7-3 avec une moyenne de 2,19 en 13 départs contre l'équipe de sa ville natale.

Le partant des Marlins Edinson Volquez (3-8) a concédé six points, cinq coups sûrs et cinq buts sur balles en quatre manches et deux tiers.

Marcell Ozuna a claqué son 19e circuit de la campagne pour les Marlins.



Après sept défaites, une victoire des Giants

Sommaire

Austin Slater a frappé un circuit de trois points après que les Braves d'Atlanta eurent cafouillé sur une balle à double jeu et les Giants de San Francisco ont mis fin à une série de sept défaites en l'emportant 6-3.

Matt Moore (3-7) a été efficace pendant sept manches, signant une première victoire en plus d'un mois, et les releveurs ont été en mesure de préserver l'avance.

Mark Melancon a oeuvré en neuvième manche et a enregistré un 11e sauvetage en 15 occasions.

Alors que les Braves menaient 2-0 et que Julio Teheran (6-5) se dirigeait vers une première victoire depuis le match d'ouverture au SunTrust Park, la défensive a tout bousillé en huitième manche. Les Braves ont commis trois erreurs, la plus importante quand l'arrêt-court Dansby Swanson a échappé un relais sur une balle à double jeu.

Sur le tir suivant, Slater a cogné la balle dans les gradins au champ droit pour son deuxième circuit de la saison. Les Giants ont finalement marqué cinq points lors de la manche, profitant aussi d'erreurs du releveur Ian Krol et du premier-but Matt Adams.

Les Cards gagnent en 11e

Sommaire

Yadier Molina et Tommy Pham ont frappé des circuits lors d'une poussée de sept points en 11e manche et les Cardinals de St Louis ont vaincu les Phillies de Philadelphie 8-1.

Stephen Piscotty a cogné un double de deux points contre Casey Fien après qu'Edubray Ramos (0-5) eut amorcé la manche en accordant deux buts sur balles. Molina et Pham ont suivi avec des longues balles, alors que les Cardinals ont connu leur manche la plus productive de la saison.

Fien a accordé les deux circuits, puis un simple à Chad Huffman et un double à Matt Carpenter avant de céder sa place au monticule. Les Phillies ont maintenant perdu 12 de leurs 13 derniers matchs.

La victoire est allée au dossier de Kevin Siegrist (1-1), qui a oeuvré pendant une seule manche.

Jeff Gyorko avait donné les devants 1-0 aux Cardinals avec son 10e circuit de la saison en deuxième manche. Maikel Franco avait donné la réplique pour les Phillies à l'aide d'un simple d'un point en quatrième.

Kuhl goûte enfin à la victoire

Sommaire

Chad Kuhl a signé une première victoire depuis avril, Andrew McCutchen a frappé un cinquième circuit en sept rencontres et les Pirates de Pittsburgh ont défait les Brewers de Milwaukee 7-3.

Jose Osuna a cogné un circuit de trois points lors d'une poussée de six points des Pirates en première manche. McCutchen a ajouté un simple de deux points et David Freese un coup sûr d'un point lors de la poussée aux dépens de Zach Davies (7-4).

Kuhl (2-6) a effectué 12 départs sans signer de victoire après eu le meilleur 6-4 face aux Braves d'Atlanta le 8 avril dernier. Le jeune lanceur droitier a accordé deux points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en plus d'égaler un sommet personnel avec six retraits sur des prises.

Premier gain de Montgomery

Sommaire

Anthony Rizzo a amorcé une fois de plus la rencontre en claquant un circuit pour aider Mike Montgomery à signer sa première victoire de la saison et les Cubs de Chicago ont blanchi les Padres de San Diego 4-0.

Rizzo a frappé une longue balle sur le deuxième lancer de Jhoulys Chacin (6-6). Il s'agissait de la troisième fois en sept rencontres que Rizzo cognait un circuit en tant que premier frappeur de la rencontre pour son équipe depuis que le gérant Joe Maddon l'a placé au premier rang de sa formation.

Cette claque lui a permis d'allonger sa séquence de rencontres consécutives avec au moins un coup sûr à 14, et tout ça la même journée où il a reçu un appel de la MLB concernant la collision au marbre entre lui et le receveur Austin Hedges des Padres, la veille.

La recrue Ian Happ a également claqué un circuit pour les Cubs.

Montgomery (1-3) a alloué trois coups sûrs et deux buts sur balles en six manches de travail, en plus de retirer quatre frappeurs sur des prises.

Arenado fait la différence

Sommaire

Nolan Arenado a claqué un triple de deux points en huitième pour permettre aux Rockies du Colorado de vaincre les Diamondbacks de l'Arizona 4-3.

Diamondbacks 3 - Rockies 4

Carlos Gonzalez a cogné un circuit et a empêché un point en plongeant pour attraper la claque de David Peralta en cinquième pour aider les Rockies à mettre la main sur leur sixième victoire d'affilée.

Les Rockies ont donc pris deux matchs d'avance sur les Diamondbacks en tête de la section Ouest de la Ligue nationale.

Peralta et Paul Goldschmidt ont respectivement frappé un circuit pour les Diamondbacks, qui avaient remporté sept matchs avant cette défaite.

Les deux équipes représentent certainement les plus grandes surprises dans le baseball majeur cette saison. Les Diamondbacks présentent un dossier de 23-9 depuis le 15 mai, tandis que la fiche des Rockies, 23-11, les place en troisième position.

Par ailleurs, l'arbitre Joe West en était à son 5000e match en carrière dans les ligues Majeures. Âgé de 64 ans, celui qu'on surnomme « Cowboy Joe » est devenu le troisième officiel à atteindre le plateau de 5000 rencontres en carrière, rejoignant Bill Klem (5,375) et Bruce Froemming (5,163), tous deux intronisés au Temple de la renommée du baseball. West a mentionné qu'il aimerait surclasser Klem, ce qui veut dire que sa carrière s'étendrait jusqu'en 2020, au minimum.

