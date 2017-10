AFP

L'ailier fort de Chicago Nikola Mirotic quittera les Bulls si l'équipe conserve dans son effectif Bobby Portis qui l'a frappé au visage lors d'une violente altercation, rapporte vendredi la presse locale.

Selon le Chicago Sun Times, l'entourage de Mirotic a lancé un ultimatum aux dirigeants des Bulls : si Portis est encore dans l'effectif quand Mirotic, victime d'une commotion cérébrale et de plusieurs fractures à la mâchoire, est à nouveau disponible, l'international espagnol demandera aussitôt à être échangé.

Mirotic a signé fin septembre avec les Bulls un contrat d'un an d'une valeur de 12,5 millions de dollars, avec une option pour une année supplémentaire, et une clause de non-échange qui permet au joueur de refuser certaines équipes si Chicago veut l'échanger.

Mirotic serait prêt à renoncer à cette clause pour quitter Chicago.

Les deux joueurs, en concurrence pour une place dans le cinq majeur, se sont battus à l'entraînement le 16 octobre, à la veille du coup d'envoi de la saison 2017-2018.

Ils s'étaient dans un premier temps provoqués verbalement, avant de se bousculer et d'en venir aux mains.

Les Bulls ont infligé aussitôt huit matchs de suspension à Portis qui a présenté ses excuses à son équipier, à ses dirigeants et aux partisans des Bulls.

L'absence de Mirotic était initialement estimée à quatre et six semaines mais, après un examen de contrôle mercredi, il est encore sous le régime du protocole NBA pour les commotions cérébrales et ne peut pas s'entraîner.

Les Bulls ont remporté jeudi, après trois défaites initiales, leur première victoire 91 à 86 face à Atlanta.