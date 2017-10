AFP

L'un des cofondateurs et dirigeant du géant chinois de l'e-commerce Alibaba, Joseph Tsai, va racheter 49 % de l'équipe NBA des Nets de Brooklyn, rapporte vendredi la chaîne de télévision ESPN.

Selon ESPN, citant des sources proches de la NBA, Tsai disposera également d'une option pour prendre le contrôle des Nets en 2021.

L'opération valoriserait l'équipe à 2,3 milliards de dollars, soit plus que les Rockets de Houston qui viennent d'être rachetés pour un montant-record pour une équipe NBA de 2,2 milliards de dollars.

Tsai, 53 ans, n'a pas l'intention d'entrer dans l'organigramme de l'équipe, précise ESPN. Le magazine américaine Forbes estime sa fortune à 9,1 milliards de dollars.

Les Nets sont depuis 2010 la propriété du milliardaire russe Mikhaïl Prokhorov qui a fait fortune lors de la privatisation du géant minier Norilsk Nickel.

Il avait déboursé 200 millions de dollars pour racheter l'équipe qui s'appelait alors les Nets du New Jersey.

Mais, dès 2014, Prokhorov qui visait le titre NBA au bout de cinq ans, avait fait part de son intention de vendre la franchise, rebaptisée les Nets de Brooklyn en 2012 lors de son déménagement à New York, au Barclays Center, dont la construction a été financé par l'homme d'affaires russe.

Les Nets restent sur deux saisons catastrophiques avec 21 victoires et 61 défaites en 2015-16 et 20 victoires et 62 défaites la saison suivante mais ils ont bien amorcé 2017-2018 avec trois victoires en cinq matchs, dont une face au grand favori de l'Association Est, Cleveland.

Leurs résultats financiers sont également décevants, avec, selon des estimations citées par ESPN, des pertes de 23,5 millions de dollars en 2016-2017.

L'équipe compte dans son effectif Jeremy Lin, meneur américain d'origine taïwanaise et vedette du basket en Asie, dont la saison 2017-2018 a déjà pris fin après une grave blessure au genou droit.