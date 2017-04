AFP RDS.ca

La soeur du joueur-vedette de Boston Isaiah Thomas a trouvé la mort dans un accident de voiture dans la nuit de vendredi à samedi, ont annoncé les Celtics, confirmant des informations de la presse américaine.

« Nous sommes particulièrement attristés par la disparition tragique de Chyna Thomas, les pensées et prières de tout le personnel de notre club vont vers Isaiah et sa famille », a indiqué la franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA dans un communiqué.

Selon le Tacoma News Tribune, journal de la région natale de Thomas dans l'Etat de Washington (nord-ouest des Etats-Unis), Chyna Thomas a trouvé la mort à 22 ans samedi vers 05h00 après avoir perdu le contrôle de sa voiture sur une route reliant Tacoma à Seattle.

Le véhicule a percuté une rambarde de sécurité puis un panneau de plein fouet.

Selon ESPN, Thomas devrait participer au premier match des séries contre Chicago dimanche.

Le meneur a réussi à 28 ans la meilleure saison de sa carrière et a conduit les Celtics à la première place de la conférence Est pour la première fois depuis leur 17e et dernier titre en 2008.

Il a conclu la saison régulière avec des moyennes de 28,9 points et de 5,9 passes décisives par match.