AFP

Magic Johnson, l'un des joueurs les plus emblématiques de l'histoire des Lakers de Los Angeles, a fait jeudi son retour au sein de la célèbre organisation NBA avec le titre de conseiller de la présidente Jeanie Buss.

Johnson qui a fait toute sa carrière de joueur sous le maillot des Lakers, aura pour mission « de conseiller les propriétaires, de travailler avec les entraîneurs, d'aider les joueurs, de définir ce que pourrait être l'avenir de la franchise », ont expliqué les Lakers dans un communiqué.

« Nous sommes heureux et honorés d'ajouter l'expertise et les connaissances de Magic à notre encadrement », a expliqué Jeanie Buss.

« Tout le monde connait mon amour pour les Lakers. Ces dernières années, j'ai été approché à plusieurs reprises pour faire partie de l'encadrement d'équipes, mais je ne pouvais faire cela que pour les Lakers », a rappelé le quintuple champion NBA et triple joueur par excellence.

« Je veux tout faire pour aider les Lakers à retrouver leur place légitime au sein des équipes de l'élite », a-t-il conclu.

Johnson, 57 ans, a porté le maillot des Lakers de 1979 à 1991, date à laquelle il a annoncé qu'il était porteur du VIH. Il a participé quelques mois plus tard au sein de la « Dream Team » aux côtés de Michael Jordan aux JO-1992 de Barcelone. Il est revenu brièvement sur les parquets en 1996, toujours sous le maillot des Lakers.

Depuis, il a fait fortune dans les affaires et a investi notamment dans le sport professionnel: il est l'un des copropriétaires de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers.

Les Lakers, deuxième franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA, traversent la crise sportive la plus grave de leur histoire avec en 2014-15 et 2015-16 les pires saisons depuis leur création en 1947.

Malgré un début prometteur sous la direction de son nouvel entraîneur Luke Walton, l'équipe s'est éloignée des places qualificatives pour les play-offs (14e, 17 victoires et 34 défaites).