AFP

Le président des Lakers de Los Angeles Magic Johnson a estimé vendredi que la recrue Lonzo Ball, choisie en 2e position du repêchage 2017 jeudi, avait tout, à 19 ans, pour ramener son équipe au sommet de la NBA.

« Il est le nouveau visage des Lakers, le joueur qui peut nous amener où nous voulons aller. (...) Il peut être le patron de cette équipe », s'est-il félicité lors d'une conférence de presse.

« Tout chez lui indique qu'il peut être un grand joueur, il ne lui reste plus qu'à aller sur le terrain et le montrer », a poursuivi l'ancienne vedette des Lakers, nommé président de la franchise californienne en avril.

Ball est souvent comparé par sa lecture du jeu et ses passes décisives à Johnson ou encore à Jason Kidd.

Originaire de Chino Hills, dans la lointaine banlieue de Los Angeles, il a impressionné les recruteurs de NBA lors de sa seule saison dans le Championnat universitaire (NCAA) sous le maillot de UCLA.

« Nous voulons gagner des titres, et pour cela, il faut avoir les bonnes personnes en place, on construit petit à petit, on sait que cela va prendre du temps », a admis Johnson, qui a remporté cinq titres NBA avec les Lakers dans les années 1980.

« C'est quelqu'un qui peut rendre ses coéquipiers meilleur, quelqu'un qui a une intelligence de jeu rare, quelqu'un que ses coéquipiers voudront suivre », a-t-il rappelé.

Les Lakers, deuxième franchise la plus titrée de l'histoire, n'ont pas disputé les séries pour la quatrième saison consécutive, soit la plus longue disette depuis leur création.