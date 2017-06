RDS.ca

Une source au courant de la situation a révélé que les Hornets de Charlotte avaient conclu une entente pour obtenir les services du centre Dwight Howard des Hawks d'Atlanta.

Les Hawks vont céder Howard et le 31e choix du repêchage de jeudi à Charlotte en retour de Miles Plumlee, du garde Marco Belinelli et du 41e choix de l'encan, rapporte Associated Press.

Howard défendra les couleurs d'une troisième équipe en autant d'années après une décevante campagne à Atlanta.

Il avait signé un contrat de trois ans d'une valeur de 70,5 millions de dollars avec les Hawks, qui l'ont laissé de côté au quatrième quart deux fois lors de la série de six parties en première ronde contre Washington.