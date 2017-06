AFP

La vedette de Cleveland LeBron James et l'ailier fort de Golden State Draymond Green continuaient à s'envoyer des piques vendredi, quatre jours après la finale 2017 remportée par les Warriors face aux Cavaliers.

Au lendemain du défilé des Warriors dans les rues d'Oakland, James a répondu lors d'une émission diffusée sur internet aux précédentes attaques de Green.

« Je trouve ça marrant que le jour où tu fêtes ton titre de champion NBA, je suis dans ta tête et tu penses à moi, j'adore ça », a remarqué « King James ».

La veille, Green avait participé au défilé avec un tee-shirt barré du mot « Quickie » (rapide) avec le Q reprenant le logo de la salle des Cavaliers, en référence à la victoire expéditive des Warriors (4-1).

Il s'était aussi moqué de James qui critique régulièrement la stratégie de Golden State qui, l'été dernier, a ajouté Kevin Durant, l'un des meilleurs joueurs du Championnat, à un effectif déjà considéré, avant ce transfert, comme le plus redoutable de NBA.

« Super-équipe ci, super-équipe là, "je n'ai jamais joué dans une super-équipe", mais c'est toi qui a commencé, mon pote », avait lancé Green à destination de James qui, en 2010, a rejoint Miami aux côtés de Chris Bosh et Dwyane Wade et a remporté deux tites en 2012 et 2013.

James a répété vendredi qu'il n'avait pas « lancé le concept de super-équipe ».

« En 2003, les Lakers ont associé Karl Malone, Gary Payton, Shaq (O'Neal) et Kobe Bryant. En 1996, après le retrait de Jordan, les Rockets ont réuni Charles Barkley, Hakeem Olajuwon et Clyde Drexler », a-t-il rappelé.

Les deux joueurs se sont également affrontés sur les réseaus sociaux.

Green s'est ainsi moqué de la photo publié par James le montrant dans une salle de musculation, en faisait remarquer que Golden State « avait réussi à lui faire perdre tous ses cheveux ».

En réponse, James a écrit sous une photo de Green habillé de son tee-shirt « Quickie » le commentaire graveleux « C'est ce qu'elle dit, donc ».