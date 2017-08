LeBron James a critiqué avec virulence jeudi les supporters de Boston qui ont brûlé des chandails d'Isaiah Thomas après son départ pour Cleveland.

« Brûler les chandails, cela devient ridicule! Il a été échangé, vous ne comprenez pas?" a écrit sur son compte Twitter « King James ».

« Il a joué malgré la mort tragique de sa soeur », a-t-il rappelé en référence à l'accident de la route qui a coûté la vie de la soeur cadette de Thomas à la veille du début des séries éliminatoire de la NBA 2017.

The burning of the jersey thing is getting ridiculous now! The man was traded. What do u not understand? & played in a game after .....