BOSTON - Isaiah Thomas a marqué 27 points pour aider les Celtics de Boston à vaincre les Nets de Brooklyn 114-105 et à s'emparer de l'exclusivité du premier rang dans l'Est, lundi.

Les Celtics se sont assurés du titre de la division Atlantique et ne peuvent terminer au-delà du deuxième rang de l'association. Cette victoire, combinée à la défaite des Cavaliers face au Heat de Miami, leur permet de trôner seuls au sommet dans l'Est devant Cleveland.

Al Horford a ajouté 19 points et huit rebonds.

Brooklyn perdait par 27 au troisième quart avant qu'une séquence de 18-5 ne les ramène dans le match.

Les Nets se sont approchés à six points au quatrième quart, mais Thomas et Horford ont inscrit un total de 15 points pour permettre aux Celtics de conserver leur avance.

Jeremy Lin a mené les Nets avec 26 points et 12 rebonds. Brook Lopez a terminé le match avec 25 points et a dépassé Buck Williams pour devenir le meilleur marqueur de la concession.

Le Heat reste en vie, les Cavs glissent

Sommaire

Tyler Johnson a inscrit 24 points, dont les quatre derniers du match à partir de la ligne de lancers francs, et le Heat de Miami a conservé ses chances de participer aux séries éliminatoires avec une victoire de 124-121 sur les Cavaliers de Cleveland en prolongation.

Hassan Whiteside a fourni 23 points et 18 rebonds pour Miami (40-41), qui aurait subi l'élimination advenant une défaite. Josh Richardson a marqué 19 points, James Johnson en a inscrit 16 et Goran Dragic en a ajouté 15.

Deron Williams a amélioré son sommet cette saison avec 35 points et a récolté neuf aides et sept rebonds pour les Cavaliers, qui encaissent une septième défaite en autant de matchs sans LeBron James cette saison.

Les Cavs ont également laissé de côté Kyrie Irving et Tristan Thompson et chutent au deuxième rang dans l'Est derrière Boston. Kevin Love a marqué 25 points, Channing Frye 21 et Kyle Korver 18.

Les Bulls gardent le rythme

Sommaire

Jerian Grant a amassé 17 points et un sommet personnel de 11 aides et les Bulls de Chicago ont écrasé le Magic d'Orlando 122-75 pour s'approcher d'une participation aux séries éliminatoires.

Les Bulls (40-41) ont mené par 47 points à un moment dans leur victoire par la plus grande marge cette saison. Ils auraient assuré leur place en séries avec une défaite de Miami face à Cleveland, mais la remontée du Heat signifie que rien n'est encore joué. Les Bulls accueilleront les Nets, mercredi, à l'occasion de leur dernier match de la saison.

Chicago et Miami demeurent à un match du septième rang et des Pacers de l'Indiana, qui ont eu raison des 76ers de Philadelphie. Les Bulls et le Heat accéderaient aux éliminatoires et les Pacers seraient éliminés si les trois équipes se retrouvent à égalité au terme des derniers matchs de la saison. Si les Pacers demeurent devant mais que les Bulls et le Heat restent à égalité, Chicago accédera aux séries.

Chicago a marqué 14 des 16 premiers points et menait 34-13 a l'issu du premier quart.

Les Pacers contrôlent leur destinée

Sommaire

Paul George a marqué 27 points avant d'être expulsé après une empoignade avec Gerald Henderson, mais ce fut suffisant pour aider les Pacers de l'Indiana à battre les 76ers de Philadelphie 120-111 pour s'assurer de contrôler leur destinée alors que les trois équipes encore dans la course pour une place en séries dans l'Est n'ont qu'un seul match chacun à disputer.

Une défaite de Chicago ou de Miami lundi aurait qualifié les Pacers (41-40), mais les deux équipes l'ont emporté pour s'approcher à un match de l'Indiana.

Thaddeus Young a inscrit 20 points, Myles Turner en a marqué 18 et Kevin Seraphin en a fourni 17 pour donner une quatrième victoire de suite aux Pacers.

Une victoire des Pacers face à Atlanta mercredi ou une défaite soit des Bulls ou du Heat assurerait l'Indiana d'une place en séries.

Une défaite pour le dernier match au Palace

Sommaire

Les Pistons de Detroit se sont inclinés face aux Wizards de Washington 105-101 pour leur dernier match au Palace of Auburn Hills, leur célèbre salle qu'ils vont quitter après 29 années et trois titres NBA.

Les Pistons, qui ne participeront pas aux séries, ont mal débuté la rencontre en accusant 13 points de retard dès le premier quart et ont ensuite toujours couru après le score face à Washington, pourtant sans son meneur John Wall, laissé au repos.

Il s'agissait du dernier match au Palace, à 40 km de Detroit, avant que l'équipe n'intègre la saison prochaine une nouvelle salle, dans le centre-ville de Detroit, la Little Caesars Arena, partagée avec l'équipe de hockey sur glace des Détroit Red Wings.

Plusieurs anciens joueurs, dont les « Bad Boys » d'Isiah Thomas sacrés champions NBA en 1989 et 1990, étaient venus faire leurs adieux à la salle.

Les Pistons y ont décroché leurs trois titres (1989, 1990, 2004) et ont participé à la bagarre la plus violente de l'histoire de la NBA en novembre 2004, nécessitant l'intervention de la police pour séparer joueurs et spectateurs.

Neuf joueurs de Detroit et d'Indiana avaient été suspendus pour un total de 146 matches pour leur participation à ce qui restera à jamais connu comme « the Malice at the Palace ».

Ailleurs dans la NBA

Charlotte 79, Milwaukee 89

CHA : Michael Kidd-Gilchrist a amassé 13 points et 5 rebonds.

MIL : Giannis Antetokounmpo a récolté 10 points, 11 rebonds et 10 aides.

