Les Raptors de Toronto vont se mesurer aux Bucks de Milwaukee au premier tour des séries de la NBA, un affrontement confirmé par la victoire des Hawks d'Atlanta aux dépens des Hornets de Charlotte, mardi.

Les Torontois se classent troisièmes dans l'Est, tandis que le groupe du Wisconsin arrive sixième.

Les Raptors (50-31) vont terminer la saison régulière mercredi à Cleveland. Le même soir, les Bucks (42-39) vont jouer à Boston.

Les Hawks terminent cinquièmes, une place derrière Washington. Voilà donc une autre confrontation de première ronde.

Les autres séries de l'Est seront connues mercredi, quand on saura si les Celtics terminent premiers ou deuxièmes.

Les Cavaliers connaîtront ainsi leurs premiers adversaires. Sans oublier que les rangs sept et huit restent à établir, avec dans le portrait Pacers, Bulls et Heat.

Pour ce qui est des séries de l'Ouest, les rivaux initiaux seront Warriors et Blazers, Spurs et Grizzlies, Rockets et Thunder, puis Clippers et Jazz.

Les Hawks ont battu les Hornets 103-76, mardi. Dwight Howard a amassé 19 points et 12 rebonds dans la victoire.

Le Thunder gagne sans Westbrook

Sommaire

Victor Oladipo a marqué 20 points et a réussi un tir en suspension avec 6,3 secondes à faire pour mener un Thunder d'Oklahoma City sans Russell Westbrook à une victoire de 100-98 sur les Timberwolves du Minnesota.

Avec Westbrook qui obtenait une soirée de repos pour la première fois de la saison, Oladipo a également amassé neuf rebonds et six aides, et le Thunder a remporté la bataille des rebonds par 54-35. Les partants Taj Gibson et Andre Roberson ont aussi obtenu congé alors que le Thunder se prépare pour sa série de premier tour face aux Rockets de Houston. Domantas Sabonis a obtenu 19 points et neuf rebonds.

Karl-Anthony Towns a récolté 26 points et 12 rebonds alors qu'Andrew Wiggins a surmonté un difficile départ de 1-en-11 pour terminer le match avec 18 points pour le Minnesota. Mais les Timmberwolves ont connu des difficultés défensives en fin de match et Wiggins a raté un tir de trois points à la sirène. Les Timberwolves encaissent un cinquième revers de suite.

Ailleurs dans la NBA

Denver 109, Dallas 91

DEN : Gary Harris a amassé 20 points, 8 rebonds et 8 aides.

DAL : Dirk Nowitzki a récolté 21 points et 8 rebonds.

