AP

L'entraîneur Gregg Popovich et les Spurs de San Antonio ont fait tout ce qui était possible pour que leurs succès continuent après la retraite de Tim Duncan.

Ils ont étudié les pièges qui ont nui à d'autres clubs dans la même situation. Ils ont repêché avec soin et ont développé leurs joueurs avec beaucoup d'attention.

Les Spurs ont quand même dû s'ajuster au départ de Duncan, qui a porté les couleurs de l'équipe pendant 19 saisons.

« Tout au long de la saison, nous avons tenté de trouver notre nouveau centre de gravité, a dit Popovich. Nous avons réalisé que nous devons tous jouer nos rôles encore mieux parce que Tim effaçait tellement d'erreurs, que ce soit en marquant ou autrement. »

Pour la première fois de leur histoire, les Spurs peuvent se targuer de deux saisons d'affilée avec au moins 60 gains. Deuxièmes dans l'Ouest, ils sont le choix de consensus pour peut-être empêcher Golden State de se rendre en finale de la NBA pour une troisième année de suite.

« Ils exploitent toutes les failles que vous avez, a résumé LeBron James après une dégelée par 29 points au AT&T Center, à la fin mars. Ils fonctionnent à plein régime. »

Duncan avait un style effacé, mais son leadership tranquille jouait un grand rôle dans les succès des Spurs.

« Il y avait des choses qui n'avaient pas besoin d'être dites, a dit Manu Ginobili, qui dispute une 15e saison avec San Antonio. Son regard suffisait à vous dire comment réagir, si vous faisiez quelque chose comme il faut ou pas. Il n'y a pas d'autre joueur avec une telle présence alors sans lui, nous essayons juste de faire de notre mieux et de s'entraider le plus possible. »

Popovich et le d.g. RC Buford ont mis l'accent sur la défense, y voyant le meilleur rempart contre la perte d'un joueur étoile de son calibre. Seul le Jazz alloue moins de points en moyenne cette saison (96,7 contre 98,1 pour les Spurs, avant les matches de samedi).

D'une certaine façon, Duncan n'a jamais vraiment quitté. Il va encore aux entraînements, question de camaraderie. Il a un casier dans la salle des entraîneurs, et Popovich lui a dit qu'il est le bienvenu s'il veut accompagner l'équipe à l'étranger.

« C'est apaisant de l'avoir dans les parages, a dit Popovich. Personnellement, j'en suis très heureux. Quand vous dirigez quelqu'un pour aussi longtemps, c'est super qu'il soit encore dans le portrait. »