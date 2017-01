RDS.ca

Anthony Davis a récolté 40 points et récupéré 18 rebonds avant de quitter la rencontre, blessé à une hanche, et les Pelicans de La Nouvelle-Orléans ont vaincu les Knicks de New York 110-96, lundi soir.

Les Knicks ont débuté la rencontre sans Derrick Rose, absent mystérieux quelques jours après avoir été laissé de côté par son entraîneurs, et ont par la suite perdu Carmelo Anthony, expulsé du match.

L'entraîneur Jeff Hornacek avait omis de mentionner que Rose n'allait pas être de l'alignement, mais Brandon Jennings a obtenu le départ à la position de meneur de jeu.

Selon ESPN, Rose aurait quitté l'équipe sans permission pour régler un problème familial, mais il est plus tard entré en contact avec l'équipe.

Anthony a été chassé au troisième quart après avoir argumenté avec un officiel.

Davis a disputé 29 minutes et a aussi réussi trois blocs dans le gain des siens.

La formation newyorkaise s'inclinait pour la huitième fois à ses neuf dernières sorties. Quant à eux, les Pelicans ont mis fin à une série de trois revers.

Ailleurs dans la NBA

Oklahoma City 109, Chicago 94

OKC : Russell Westbrook est passé à un rebond d'obtenir le triplé

CHI : Dwyane Wade a fourni 22 points

Dallas 92, Minnesota 101

DAL : Karl-Anthony Towns a mené son club avec 34 points et 11 rebonds

MIN : Harrison Barnes a récolté 30 points