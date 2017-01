AP

TORONTO - Kyle Lowry a inscrit 16 de ses 33 points au quatrième quart pour conduire les Raptors de Toronto à un gain de 101-93 aux dépens du Jazz de l'Utah, jeudi soir.

DeMar DeRozan a ajouté 23 points pour la formation torontoise (24-11), qui n'avait jamais mené dans le match avant que le cadran n'affiche 3:30 au quatrième quart.

Jonas Valancuinas a terminé la rencontre avec une récolte de 18 points et 13 rebonds, tandis que Terrence Ross a fourni 12 points.

Pour le Jazz (22-15), Shelvin Mack a cumulé 17 points, tandis que Gordon Hayward en a totalisé 16.

Cette partie était la première d'une séquence de six pour les Raptors au Air Canada Centre, eux qui reviennent d'un voyage dans l'Ouest américain au cours duquel ils ont maintenu un dossier de 3-3.

Les hommes de Dwane Casey ont connu un lent départ et le Jazz en a profité pour se donner une avance de 11 points à la mi-temps. Du jeu un peu plus inspiré au troisième quart a permis aux Raptors de s'approcher à 73-71 avec 12 minutes à jouer et Lowry a procuré à sa troupe sa première avance de la rencontre quand il a réussi un panier de deux points à 3:28 du quatrième quart. Les locaux menaient alors 89-88.

Lowry en a rajouté quelques instants plus tard en réussissant un lancer de trois points qui a aidé les Raptors à respirer un peu mieux avant de finalement se sauver avec la victoire.

Patrick Patterson a raté un troisième match de suite pour les Raptors, lui qui est toujours incommodé par une blessure au genou gauche.

Les Raptors ne resteront pas à domicile bien longtemps. Ils prendront la route de Chicago pour y affronter les Bulls, samedi.

Ailleurs dans la NBA

Brooklyn 109, Indiana 121

BKN : Soirée de 16 points et 6 rebonds pour Trevor Booker

IND : Paul George et Myles Turner ont amassé 26 et 25 points respectivement

Charlotte 114, Detroit 115

CHA : Kemba Walker a totalisé 32 points, 7 rebonds et 5 passes décisives

DET : Reggie Jackson a amassé 22 points et préparé 11 paniers

