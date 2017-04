AP AFP RDS.ca

Le joueur vedette du Thunder Oklahoma City Russell Westbrook a battu dimanche l'un des plus vieux record de NBA, celui des triplés (triple doubles) dans une saison, propriété depuis 1962 du légendaire Oscar Robertson.

Westbrook a signé son 42e triplé (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) de la saison face à Denver avec 35 points, 15 rebonds et 10 passes décisives à quelques minutes de la fin du match.

Robertson avait inscrit 41 triplés lors de la saison 1961-62.

Avec des moyennes de 31,8 points, 10,7 rebonds et 10,4 aides, Westbrook terminera la saison en tant que premier joueur depuis Robertson à afficher une moyenne au-delà du triplé dans une seule campagne.

Il va recevoir le trophée de meilleur marqueur, pour la deuxième saison, après 2014-15, et fait figure de grand favori pour le titre de meilleur joueur (MVP) qui sera décerné le 26 juin.

Oklahoma City, 6e de la conférence Ouest, affrontera Houston, 3e, au premier tour des séries éliminatoires, à partir de samedi prochain.

Les Raptors assurés du 3e rang, au minimum

Sommaire

DeMar DeRozan a récolté 35 points et les Raptors de Toronto ont battu les Knicks de New York 110-97, dimanche.

DeRozan a réussi 26 points en première demie, qui s'est soldée avec New-York en avance par trois points, 55-52.

Raptors 110 - Knicks 97

Toronto a repris l'avantage par un point après 36 minutes, avant de dominer le dernier engagement (une poussée de 22-7, notamment).

PJ Tucker a donné un dur coup avec un tir de trois points qui portait l'avance des visiteurs à 95-82, avec six minutes au cadran.

Kyle Lowry a fourni 17 points et 11 passes pour les Raptors, victorieux à leurs trois derniers matches (et cinq fois depuis six rencontres).

Le groupe de Dwane Casey va terminer la saison régulière mercredi soir, à Cleveland.

Les Raptors (50-31) sont assurés au minimum du troisième rang dans l'Est. Ils peuvent ravir la deuxième place aux Celtics mais pour cela, ils doivent battre les Cavaliers et compter sur deux revers de plus pour Boston.

Washington est quatrième, tandis que cinq clubs bataillent pour les positions 5 à 8 (Atlanta, Milwaukee, l'Indiana, Chicago et Miami).

Pour la première fois en 22 ans d'existence, les Raptors ont connu deux saisons de suite avec au moins 50 gains (56 la saison dernière).

Willy Hernangomez a dominé avec 24 points pour les Knicks, qui perdaient un troisième match d'affilée.

Ailleurs dans la NBA :

Cleveland 125, Atlanta 126

CLE : Les Cavaliers ont bousillé une avance de 26 points au 4e quart

ATL : Paul Millsap a inscrit 22 points.

Dallas 111, Phoenix 124

DAL : Dwight Powell et Yogi Ferrell ont chacun récolté 21 points.

PHX : Devin Booker a amassé 21 points.

Houston 135, Sacramento 128

HOU : James Harden a obtenu le triplé : 35 points, 11 rebonds et 15 aides.

SAC : Skal Labissiere a fourni 25 points.

Detroit 103, Memphis 90

DET : Boban Marjanovic a récolté 14 points.

MEM : Mike Conley a inscrit 15 points.

