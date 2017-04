AP AFP RDS.ca

Pour son retour après six semaines d'absence, Kevin Durant a conduit Golden State à sa 14e victoire consécutive samedi, tandis que la course aux play-offs s'est singulièrement éclaircie à quatre jours de la fin de la saison régulière.

Son entorse du genou gauche n'est plus qu'un mauvais souvenir pour Durant, comme a pu le mesurer La Nouvelle-Orléans, submergée par Golden State 123 à 101: dès sa première action pour son premier match depuis le 28 février, le meilleur joueur de la saison 2013-14 a claqué un dunk inversé.

Il a fini la rencontre avec 16 points, dix rebonds et six passes décisives en 31 minutes, et a fait oublier Stephen Curry, laissé au repos après avoir reçu un coup sur un genou.

« Je me suis bien senti, mais j'ai encore besoin de temps de jeu, il faut encore que je retrouve mes repères », a insisté Durant.

Les grands rivaux des Warriors, les Spurs, ont passé eux une mauvaise soirée: ils se sont inclinés pour la deuxième fois cette saison à domicile face aux Clippers (98-87), une équipe qui leur pose régulièrement des problèmes.

Kawhi Leonard a pourtant fait son show habituel avec ses 28 points, mais ses coéquipiers, à l'image de Tony Parker (2 pts et 2 passes en 20 minutes), sont passés à côté de leur match.

Boston accentue la pression sur Cleveland

Isaiah Thomas a récolté 32 points et les Celtics de Boston sont restés au plus fort de la lutte pour l'obtention du premier rang de l'association Est avec une victoire de 121-114 sur les Hornets de Charlotte, samedi soir.

Al Horford et Kelly Olynyk ont ajouté 16 et 13 points respectivement pour les Celtics (51-29), qui ont remporté chacun des quatre affrontements face aux Hornets cette saison.

Boston n'est plus qu'à un demi-match des Cavaliers de Cleveland, présentement premiers.

Les Cavaliers (51-28) joueront des matchs sur la route contre les Hawks d'Atlanta et le Heat de Miami avant de conclure leur saison à domicile face aux Raptors de Toronto.

Pour leur part, les Celtics auront deux matchs sur leur paquet : l'un face aux Nets de Brooklyn, le second contre les Bucks de Milwaukee.

Nicolas Batum et Kemba Walker ont récolté 31 et 23 points pour les Hornets dans la défaite.

Les Clippers triomphent à San Antonio

Les Clippers de Los Angeles retrouvent leur meilleur niveau à point nommé : ils ont signé leur cinquième victoire consécutive samedi, à San Antonio face aux Spurs (98-87).

Les Clippers se sont imposés pour la deuxième fois de la saison à San Antonio et ont remporté trois de leurs quatre duels contre les Spurs cette saison.

La franchise californienne finit fort sa saison régulière, à une semaine du début des séries éliminatoires : grâce à Chris Paul (19 points) et Blake Griffin (18 points), elle a signé sa neuvième victoire en onze matches.

À la différence des Spurs, assurés de terminer deuxième de la conférence Ouest et en roue libre avant les séries, les Clippers ont encore un objectif en cette fin de saison régulière.

Ils peuvent déborder Utah et s'emparer de la quatrième place qui leur donnerait l'avantage de disputer les deux premiers matches de leur duel du premier tour contre le Jazz à domicile.

Avant leurs deux derniers matches de la saison régulière, les deux équipes ne sont plus séparées que par une demi-victoire.

« On retrouve notre rythme et notre fluidité au bon moment, mais il faut continuer encore à travailler », a expliqué Chris Paul.

De son côté, San Antonio, emmené par Kawhi Leonard (28 pts), est désormais quasiment assuré d'affronter au premier tour des séries Memphis (7e), que les Spurs avaient balayés 4 à 0 lors des séries 2016.

« En défense comme en attaque, on a très mal joué, je suis très déçu, mais j'attends une réaction lors des deux derniers matches de la saison régulière », a indiqué Gregg Popovich qui, même si son équipe est assurée de terminer 2e de la conférence Ouest, ne laissera aucun joueur au repos en vue des séries.

Les Bulls retrouvent Wade, mais s'inclinent

Les Bulls de Chicago, dans une lutte pour participer aux séries éliminatoires, ont récupéré leur vedette Dwyane Wade, absent depuis plus d'un mois, mais ont concédé une défaite embarrassante face aux Nets de Brooklyn (107-106).

Pour son retour d'une fracture du coude droit qui l'a privé de 11 matchs, Wade a marqué 14 points, mais le triple champion NBA n'a pas réussi à sortir les Bulls de leur torpeur.

Après leur début de match sans énergie, ils se sont inclinés face à l'équipe affichant le pire bilan de la ligue (20-60).

Jimmy Butler a pourtant marqué 33 points et fait passer son équipe brièvement en tête à 90 secondes de la sirène (103-101), mais les Brooklyn Nets ont fini fort grâce à Spencer Dinwiddie, auteur dans la dernière minute d'un panier à trois points et de trois lancers francs.

Cette défaite compromet la suite de la saison des Bulls : ils sont 8e (39-41) avec le même bilan que Miami, 9e, qui a battu Washington (106-103), et ne peuvent plus se permettre de faux-pas dans leurs deux derniers matches de saison régulière, lundi contre Orlando et mercredi à nouveau face à Brooklyn.

Un match record pour Lillard

Damian Lillard a amélioré un record de concession en inscrivant 59 points et a égalé sa marque personnelle en réussissant neuf paniers de trois points et les Trail Blazers de Portland ont battu le Jazz de l'Utah 101-86.

Lillard a surpassé le record de 54 points qui appartenait à Damon Stoudemire depuis 2005.

Les Blazers demeurent devant les Nuggets au huitième rang dans l'Ouest.

Gordan Hayward a inscrit 21 points et Rudy Gobert a amassé 13 points et 11 rebonds dans la défaite.

Ailleurs dans la NBA :

Chicago 106, Brooklyn 107

CHI : Jimmy Butler a inscrit 33 points.

BKN : Spencer Dinwiddie et Caris LeVert ont chacun récolté 19 points.

Indiana 127, Orlando 112

IND : Paul George a amassé 37 points.

ORL : Tyson Ross a mené la charge avec 29 points.

Milwaukee 90, Philadelphie 82

MIL : Giannis Antetokounmpo a fourni 20 points, 10 rebonds et 6 aides.

PHI : Richaun Holmes a inscrit 17 points et 10 rebonds.

Miami 106, Washington 103

MIA : Hassan Whiteside a obtenu 30 points et 12 rebonds.

WAS : Markieff Morris a récolté 21 points et 5 rebonds.