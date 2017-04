AFP RDS.ca

TORONTO - DeMar DeRozan a connu une bonne première demie et il a terminé le match avec 38 points et six rebonds, aidant les Raptors de Toronto à vaincre le Heat de Miami 96-94, vendredi soir.

Il s'agissait de la dernière partie de la saison des Raptors au Air Canada Centre, eux qui auront l'avantage du terrain pour la première ronde des séries éliminatoires.

Le meneur canadien Cory Joseph a ajouté 14 points et trois aides pour les Raptors (49-31), qui se sont approchés à un match et demi des Celtics de Boston et du premier rang de la section Atlantique. Kyle Lowry a amassé 12 points, six aides et sept rebonds à sa première partie à Toronto depuis qu'il a subi une blessure au poignet. Il a raté 18 matchs.

Lowry avait effectué un retour dans la formation des Raptors mercredi, quand il avait obtenu 27 points, 10 aides et cinq rebonds dans un gain de 105-102 contre les Pistons de Detroit.

L'ancien des Raptors James Johnson a été le plus efficace offensivement pour le Heat (38-41) grâce à 22 points et 10 rebonds. Goran Dragic a contribué en marquant 18 points.

Les Raptors termineront leur saison mercredi, contre les Cavaliers de Cleveland, mais ils prendront d'abord la route de New York, dimanche, pour se mesurer aux Knicks.

Le record devra encore attendre pour Westbrook

Sommaire

Le meneur d'Oklahoma City Russell Westbrook devra encore patienter pour battre le record d'Oscar Robertson, l'un des plus vieux de la NBA, après la défaite (120-99) de son équipe à Phoenix, vendredi.

Westbrook a manqué son 42e triplé de la saison par deux passes décisives. Il a fini la rencontre contre les Suns avec 21 points, 11 rebonds et 8 passes décisives.

Son compteur reste donc bloqué à 41 triplé, à égalité avec le légendaire Robertson, dont le record date de la saison 1961-62.

Il reste à Westbrook trois matchs de saison régulière, le prochain dimanche contre Denver, pour faire mieux que Robertson.

Westbrook, 28 ans, n'a pas tout perdu vendredi : avec ses statistiques de la soirée, il est assuré de finir la saison avec un triplé en moyenne (31,7 points, 10,7 rebonds et 10,4 passes décisives).

Il est seulement le deuxième joueur de l'histoire, après Robertson, déjà en 1961-62, à finir avec des moyennes aussi impressionnantes.

Ailleurs dans la NBA :

Atlanta 114, Cleveland 100

ATL : Tim Hardaway a récolté 27 points.

CLE : LeBron James a amassé 27 points et 7 aides.

New York 88, Memphis 101

NYK : Courtney Lee a fourni 16 points.

MEM : Mike Conley a obtenu 31 points et 6 aides.

Detroit 114, Houston 109

DET : Boban Marjanovic a inscrit 27 points et 12 rebonds.

HOU : James Harden a mené la charge avec 33 points et 12 aides.

San Antonio 102, Dallas 89

SAS : Bryn Forbes a récolté 27 points et 6 aides.

DAL : Dwight Powell a amassé 12 points.

Minnesota 113, Utah 120

MIN : Karl-Anthony Towns a amassé 32 points et 13 rebonds

UTA : Gordon Hayward a réussi son sommet personnel en carrière en marquant 39 points

La Nouvelle-Orléans c. Denver

NOP : Anthony Davis a inscrit 25 points pour les Pelicans qui ont été officiellement éliminés mardi

DEN : Les Nuggets s'approchent à un match des Trail Blazers qui occupent le 8e rang dans l'Ouest

Sacramento 94, Los Angeles (Lakers) 98

SAC : Skal Labissiere a marqué 19 points

LAL : Julius Randle a inscrit 25 points