SAN ANTONIO - Les Spurs de San Antonio se rapprochent des Warriors grâce à une victoire de 119-100 face aux Bulls de Chicago dans le troisième match au programme de Noël de la NBA.

LaMarcus Aldridge a mené la charge pour les Spurs avec 33 points et neuf rebonds.

Kawhi Leonard a également été efficace réalisant un doublé de 25 points et 10 rebonds.

Dwyane Wade a été le plus productif pour les Bulls dans la défaite avec 24 points et six aides.

San Antonio se rapproche à un match et demi de Golden State et du premier rang dans l’Ouest suite à la défaite des Warriors face aux Cavaliers.