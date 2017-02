AP RDS.ca

LOS ANGELES - Stephen Curry a marqué 29 points même s'il n'a réussi que trois paniers de trois points, Kevin Durant a amassé 26 points et 10 aides et les Warriors de Golden State ont enregistré une cinquième victoire consécutive en disposant des Clippers de Los Angeles 133-120.

Blake Griffin a inscrit 31 points, réussissant 11 de ses 13 tentatives de lancers francs, pour les Clippers. Ils ont perdu un neuvième match consécutif contre Golden State.

Ce match n'a pas été au niveau de la dégelée du week-end dernier alors que les Clippers ont perdu par 46 points aux mains des Warriors. Ils ont tout de même été incapables de prendre les devants et ont tiré de l'arrière par 21 points à un moment.

Les Warriors ont remporté 11 de leurs 12 derniers matchs.

Ailleurs dans la NBA

L.A. Lakers 108, Washington 116

LAL : D'Angelo Russell a amassé 17 points, 7 rebonds et 11 aides.

WAS : John Wall a récolté 33 points et 11 aides.

Atlanta 113, Houston 108

ATL : Dwight Howard a obtenu 24 points et 23 rebonds.

HOU : James Harden a fourni 41 points, 8 rebonds et 8 aides.

Philadelphie 86, San Antonio 102

PHI : Ersan Ilyasova a amassé 25 points et 10 rebonds.

SA : Gregg Popovich a égalé le record pour le plus de victoires à la barre d'une même équipe (1127).