AP RDS.ca

TORONTO - DeMar DeRozan a inscrit 28 points, Jonas Valanciunas a accumulé 14 points et 10 rebonds et ils ont aidé les Raptors de Toronto à vaincre les Nets de Brooklyn 132-113, vendredi.

Les Raptors ont amorcé le quatrième quart en marquant 11 points consécutifs pour mettre la victoire hors de la portée des Nets. Chacun des cinq joueurs partants des Raptors a récolté au moins 10 points.

Kyle Lowry a inscrit 20 points et Cory Joseph en a ajouté 16 en tant que réserviste.

Bojan Bogdanovic a été le plus productif chez les Nets avec 23 points, tandis que Brook Lopez a récolté 20 points et cinq aides. Les Nets ont encaissé un neuvième revers de suite. Ils ont aussi perdu leurs six derniers matchs face aux Raptors.

Ailleurs dans la NBA :

Charlotte 93, Philadelphie 102

CHA : Nicolas Batum a inscrit 19 points à son retour au jeu

PHI : Joel Embiid a fourni 24 points et 8 rebonds

Miami 108, Milwaukee 116

MIA : Hassan Whiteside a connu une soirée de 19 points et 9 rebonds

MIL : Jabari Parker a fourni 24 points et 5 rebonds

Oklahoma City 86, Minnesota 96

OKC : Russell Westbrook a réussi le triplé avec 21 points, 11 rebonds et 12 passes décisives

MIN : Karl-Anthony Towns a mené son club avec une récolte de 29 points

Boston 103, Atlanta 101

BOS : Isaiah Thomas a mené la charge avec 29 points et 9 passes décisives

ATL : Paull Millsap a obtneu 23 points

