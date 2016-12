AP RDS.ca

PORTLAND - Kyle Lowry a mené l’attaque des Raptors de Toronto avec 27 points dans une victoire de 95-91, lundi, face aux Trail Blazers de Portland.

Lowry, qui avait enregistré son sommet de la saison avec 36 points vendredi, a inscrit 20 points en deuxième demie pour infliger une sixième défaite de suite à Portland.

DeMar DeRozan a également connu un très bon match passant à trois aides d’un triplé avec 20 points, 10 rebonds et sept aides.

Patrick Patterson avec 15 points et Jonas Valanciunas avec 12 points et 12 rebonds ont aussi contribué pour les Raptors.

C.J. McCollum a été le plus productif avec 27 points dans la défaite des Trail Blazers.

Porter joue au magicien

Sommaire

Otto Porter fils a récolté 32 points et les Wizards de Washington ont défait les Bucks de Milwaukee 107-102.

Porter n'avait pas été aussi productif depuis ses 34 points du 9 novembre, dans un gain contre les Celtics. Il a de plus fourni 13 rebonds.

Bradley Beal a ajouté 22 points pour les Wizards, qui méritaient une sixième victoire d'affilée à domicile.

John Wall a inscrit 18 points et 16 passes pour les Wizards, qui vont accueillir les Pacers mercredi.

Giannis Antetokounmpo a récolté 22 points dans une cause perdante.

Il connaissait un huitième match de suite avec ce butin ou encore mieux, mais les Bucks n'ont pas su éviter un troisième revers à leurs quatre derniers matches.

Memphis 102, Orlando 112

MEM : Mike Conley a totalisé 17 points et 4 passes décisives

ORL : Aaron Gordon a inscrit 30 points

Cleveland 90, Detroit 106

CLE : LeBron James n'était pas en uniforme

DET : Andre Drummond a marqué 11 points et ajouté 17 rebonds

Charlotte 118, Brooklyn 120

CHA : Nicolas Batum a inscrit 24 points

BKL : Panier de trois points victorieux de Randy Foye avec 9 dixièmes de seconde à faire

Dallas 104, La Nouvelle-Orléans 109

DAL : Deron Williams a récolté 24 points et 9 passes décisives

N.-O. : Anthony Davis a totalisé 28 points et 16 rebonds

Indiana, Chicago

IND : Aaron Brooks a conlu sa soirée avec 19 points et 7 passes décisives

CHI : Nikola Mirotic a inscrit 20 points et ajouté 7 rebonds

Phoenix 115, Houston 131

PHO : Eric Bledsoe a marqué 24 points et préparé 4 paniers

HOU : James Harden a totalisé 32 points, 12 aides et 5 rebonds

Atlanta 90, Minnesota 104

ATL : Dwight Howard a connu une soirée de 20 points et 12 rebonds

MIN : Karl-Anthony Towns a fourni 22 points et 11 rebonds

