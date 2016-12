AFP RDS.ca

NEW YORK - Les Knicks de New York se sont inclinés 119-114 face aux Celtics de Boston au Madison Square Garden dans le premier match du programme de Noël.

New York était revenu de l'arrière grâce à Carmelo Anthony pour égaler la marque à 112 partout avec un peu plus d'une minute à faire au match. Les Celtics ont toutefois résisté à la poussée tardive des New-Yorkais avec cinq points sans riposte.

Isaiah Thomas a mené l'attaque des Celtics avec 27 points. « Remporter un match de Noël au Madison Square Garden est un rêve d'enfant devenu réalité (...) On progresse, mais on a encore du travail devant nous », a résumé Thomas.

Anthony a été le plus productif des siens avec 29 points et sept rebonds.

À noter la performance de Kristaps Porzingis qui récolte un doublé de 22 points et 12 rebonds. Derrick Rose a également ajouté 25 points dans la défaite.

Grâce à cette 18e victoire en 31 matchs, la cinquième en six matchs, Boston est assuré de conserver sa troisième place, tandis que les Knicks ont rétrogradé de la 4e à la 5e place (16 v-14 d).

Quatre autres matchs sont au programme dimanche, avec notamment les retrouvailles très attendues entre Cleveland et Golden State, six mois après la finale 2016 remportée par LeBron James et ses coéquipiers.