Les Nets menaient par 14 points en début de 2e demie, mais c'était beaucoup trop peu contre une puissance comme les Warriors.

Malgré les 28 points de Brook Lopez, Golden State a explosé pour 68 points en 2e demie et l'ont finalement emporté comfortablement au compte de 117 à 101.

Kevin Durant a mené l'attaque des siens avec 26 points, 9 rebonds et 7 aides. Il a été secondé par Klay Thompson (23 points) et Zaza Pachulia (15 points et 14 rebonds).

Stephen Curry a connu un match tranquille avec 15 points.

Les Warriors continuent leur voyage avec un prochain arrêt fort attendu à Cleveland dans une reprise de la dernière finale de la NBA contre LeBron James et ses Cavaliers, le jour de Noël.

Ailleurs dans la NBA

Boston 109 c. Indiana 102

BOS : 28 points et 9 aides pour Isaiah Thomas

IND : 31 points et 8 aides pour Jeff Teague

Orlando 95 c. New York 106

ORL : Serge Ibaka amasse 23 points et 10 rebonds

NY : 14 points et 16 rebonds pour Kyle O'Quinn

Los Angeles Lakers 107 c. Miami 115

LAL : 20 points, dont 5 paniers de 3 points pour Nick Young

MIA : 23 points et 13 rebonds pour Hassan Whiteside et Justice Winslow

