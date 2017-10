RDS.ca

Les Spurs de San Antonio ont battu les Raptors de Toronto 101-97 lundi soir.

LaMarcus Aldrige a inscrit 20 points, tandis que Dejounte Murray a inscrit 16 points et 15 rebonds.

San Antonio était privé de Kawhi Leonard et de Tony Parker alors que Toronto était privé de Jonas Valanciunas. Ces absences se sont fait sentir auprès des attaques des deux équipes.

Les Spurs ont commis un sommet de 20 revirements cette saison. Ils possédaient une moyenne de 11 revirements lors de leurs deux premiers matchs, mais en ont encaissé 4 lors des quatre premières minutes de la rencontre.

Les Raptors ont capitalisé sur les erreurs de leur adversaire, gardant le pointage serré, mais n'ont pas été en mesure de rester dans le coup jusqu'à la toute fin de la rencontre.

DeMar DeRozan et Serge Ibaka ont respectivement obtenu 28 et 13 points lors de la première défaite des Raptors cette saison.

Ailleurs dans la NBA

Philadelphie 97, Detroit 86

PHI : Joel Embiid a marqué 30 points et capté neuf rebonds

DET : Reggie Jackson a amassé 16 points

Atlanta 93, Miami 104

ATL : Taurean Prince et Kent Bazemore ont marqué 20 points chacun

MIA : Josh Richardson a été l'auteur de 21 points

Memphis 98, Houston 90

MEM : Marc Gasol a marqué 28 points

HOU : Eric Gordon a obtenu 27 points

Charlotte 94, Milwaukee 103

CHA : Frank Kaminsky a obtenu 18 points

MIL : Giannis Antetokounmpo a marqué 32 points en plus de capter 14 rebonds

Golden State 133, Dallas 103

GS : 29 points, 3 rebonds et 8 aides pour Stephen Curry

DAL : 19 points, 2 rebonds et 2 aides pour Wesley Matthews

Washington 109, Denver 104

WAS : 20 points, 5 rebonds et 2 aides pour Bradley Beal

DEN : 29 points, 9 rebonds et 5 aides pour Nikola Jokic

Sacramento 115, Phoenix 117

SAC : 19 points, 5 rebonds et 4 aides pour De'Aaron Fox

PHO : 22 points, 3 rebonds et 5 aides pour Devin Booker