SAN ANTONIO - Kawhi Leonard a obtenu 25 points et les Spurs de San Antonio ont corrigé les Raptors de Toronto 110-82, mardi.

Les Torontois subissaient de loin leur revers le plus cinglant de la saison. Avant ce match, ils ne s'étaient pas inclinés par plus de 10 points.

Leonard a connu une soirée de cinq en sept pour les tirs de trois points.

LaMarcus Aldridge a inscrit 23 points pour les Spurs, victorieux dans cinq de leurs six derniers matches.

Les Spurs ont réussi pas moins de 15 blocs, menés par les quatre de Pau Gasol. Leonard en a fourni trois.

DeMar DeRozan a récolté 26 points pour les Raptors, qui ont perdu trois de leurs quatre derniers matches.

Kyle Lowry a été limité à six points. Il a été 0 en 7 pour les tirs de longue distance.

Le club de Dwane Casey va tenter de faire mieux jeudi à domicile, contre le Jazz de l'Utah.

Ailleurs dans la NBA

Minnesota 91, Philadelphie 93

MIN : Zach LaVine a été l'auteur de 28 points

PHI : Joel Embiid a obtenu 25 points

Utah 104, Boston 115

UTA : Gordon Hayward a obtenu 23 points

BOS : Isaiah Thomas a amassé 29 points et obtenu 15 aides

Indiana 121, Detroit 116

IND : P. George a été le plus productif avec 32 points et 6 rebonds

DET : R. Jackson a été l'auteurs de 20 points, 12 passes décisives et 7 rebonds

Washington 105, Dallas 113

WAS : J. Wall a inscrit 27 points et 8 passes décisives

DAL : H. Barnes a marqué 26 points, en plus de récolter 7 rebonds et 5 aides

Sacramento 120, Denver 113

SAC : D. Cousins a été dominant avec 31 points, 6 rebonds et 6 passes décisives

DEN : D. Gallinari a produit 24 points

Miami 90, Phoenix 99

MIA : W. Reed a réalisé un doublé avec 22 points et 18 rebonds

PHO : D. Booker et T. Chandler font la paire avec respectivement 27 points et 20 rebonds

Memphis 102, Los Angeles Lakers 116

MEM : M. Gasol a récolté 22 points, 7 passes décisives et 6 rebonds

LAL : J. Randle a réalisé un triplé de 19 points, 14 rebonds et 11 passes