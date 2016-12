AFP RDS.ca

Les Cavaliers de Cleveland, qui ont travaillé fort la veille pour l'emporter face à Milwaukee (114-108 après prolongation), ont de nouveau signé la victoire mercredi face à ces mêmes Bucks, en gagnant par la marque de 113 à 102.

Les champions en titre ont signé leur troisième victoire de suite, la 21e depuis le coup d'envoi de la saison, et continuent d'être en tête de l'Association Est.

Les Cavaliers étaient pourtant privés de deux partants. J.R. Smith s'est fracturé le pouce droit mardi et Kevin Love était au repos.

Mais LeBron James et Kyrie Irving ont écoeuré les Bucks, l'une des cinq équipes à les avoir battus cette saison, avec respectivement 29 et 31 points.

La veille, « King James » était devenu le huitième meilleur marqueur de l'histoire (27 442 points), en inscrivant 34 points devant cette même équipe de Milwaukee.

L'arrière grec de Milwaukee Giannis Antetokounmpo, l'une des révélations de la saison, a marqué de son côté 28 points.

Cleveland affronte vendredi Brooklyn, avant de recevoir Golden State, son adversaire de la finale 2016, pour l'affrontement très attendu des matchs au programme le jour de Noël.

Ailleurs dans la NBA

Minnesota 92, Atlanta 84

MIN : Andrew Wiggins a amassé 19 points

ATL : Dennis Schroder a marqué 21 points

Memphis 98, Detroit 86

MEM : Marc Gasol a récolté 38 points

DET : Reggie Jackson et Jon Leuer ont totalisé 18 points chacun

Washington 107, Chicago 97

WAS : John Wall a amassé 23 points

CHI : Jimmy Butler a marqué 20 points et capté dix rebonds

Oklahoma Ctiy 121, La Nouvelle-Orléans 110

OC : Russell Westbrook a marqué 42 points et capté dix rebonds

N-O : Anthony Davis a obtenu 34 points et 15 rebonds

Sacramento 94, Utah 93

SAC : DeMarcus Cousins a amassé 21 points et 8 rebonds

UTA : Gordon Hayward a terminé la soirée avec 28 points et 10 rebonds

Houston 125, Phoenix 111

HOU : James Harden a obtenu 27 points et 14 passes décisives

PHO : Devin Booker a marqué 28 points et récolté 7 passes décisives

Dallas 96, Portland 95

DAL : Harrison Barnes a terminé le match avec 28 points et 7 rebonds

POR : Damian Lillard a inscrit 29 points