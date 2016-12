RDS.ca

Les Raptors de Toronto ont tenté une remontée au quatrième quart, mais les Warriors de Golden State ont tenu bon pour l'emporter par la marque de 121-111, mercredi soir.

La troupe torontoise, qui a vu sa séquence de 7 victoires de suite sur la route prendre fin, s'est approchée à 5 points après avoir tiré de l'arrière tout au long du match. Mais Kevin Durant a terminé le match en force pour permettre aux siens de l'emporter.

Stephen Curry a marqué 28 points en plus d'amasser sept rebonds et autant de passes décisives pour les Warriors. Durant a pour sa part conclu le match avec 22 points, 17 rebonds, 7 passes décisives et 6 blocs.

DeMar DeRozan a obtenu 29 points et Kyle Lowry 27. DeRozan est devenu le meilleur marqueur de l'histoire des Raptors lorsqu'il a dépassé Chris Bosh et ses 10 275 points dans l'uniforme de l'équipe canadienne.

Il s'agissait de la première défaite par 10 points ou plus des Raptors cette saison.

Les Raptors seront de retour en action jeudi soir alors qu'ils rendent visite aux Suns de Phoenix.

Ailleurs dans la NBA

Indiana 105, Washington 111

IND : Paul George a obtenu 34 points

WAS : John Wall a obtenu 36 points, 11 rebonds et 9 aides

Charlotte 120, Orlando 101

CHA : Kemba Walker a marqué 21 points

ORL : Nikola Vucevic a été l'auteur de 21 points

New York 98, Atlanta 102 (prol.)

NY : Derrick Rose a obtenu 26 points

ATL : Dennis Schroder a totalisé 27 points

Milwaukee 119, Detroit 94

MIL : Jabari Parker a obtenu 31 points

DET : Tobias Harris a récolté 23 points et 12 rebonds

Brooklyn 99, Chicago 101

BRO : Brook Lopez a obtenu 33 points

CHI : Jimmy Butler a été l'auteur de 40 points en plus de capter onze rebonds

Los Angeles Clippers 98, La Nouvelle-Orléans 102

LAC : Austin Rivers a inscrit 22 points

N-O : Anthony Davis a marqué 20 points

Phoenix 98, San Antonio 119

PHO : T.J. Warren a marqué 23 points et a réussi ses 10 lancers francs

SA : LaMarcus Aldridge a inscrit 27 points alors que les Spurs étaient privés de Kawhi Leonard

Minnesota 105, Denver 103

MIN : Karl-Anthony Towns a réalisé un triplé avec 15 points, 11 rebonds et 10 passes décisives

DEN : Wilson Chandler a inscrit 17 pointset réussi un bloc important en fin de rencontre

Sacramento 89, Portland 102

SAC : Première défaite en cinq matchs

POR : Première victoire des Blazers en 7 matchs