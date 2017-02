RDS.ca

ORLANDO, Fla. - Evan Fournier et Serge Ibaka ont réussi 20 points chacun et le Magic d'Orlando a défait les Raptors de Toronto 102-94, vendredi.

C'était un huitième revers en 10 matchs pour les Raptors, qui glissent au quatrième rang dans l'Est.

La troupe de Dwane Casey se trouve derrière les Wizards de Washington, qui ont remporté leurs six dernières rencontres.

Et au cinquième rang, les Hawks d'Atlanta ont seulement un demi-match de retard.

Les Raptors disputaient un troisième match de suite sans leur meilleur pointeur DeMar DeRozan, qui est blessé à la cheville droite.

Kyle Lowry, Jonas Valanciunas et Norman Powell ont mené le groupe avec 18 points chacun, au Amway Center.

Ibaka a aussi récolté 12 rebonds, 2 de plus que Fournier. Nikola Vucevic et C.J. Watson ont donné un bon coup de main avec 18 points chacun.

Watson a de plus réussi deux vols, dont un très opportun contre Lowry, au dernier quart. Avec un peu plus de deux minutes à jouer, il lui a pris le ballon et a filé seul pour un tir en foulée, portant l'avance des siens à six points. Le Magic venait de rater trois lancers francs de suite après un tir de trois points de Lowry, qui réduisait l'avance du Magic à 91-87.

Les Raptors menaient par deux points à la demie, mais le Magic a connu deux séquences de 8-0 en deuxième demie. Toronto n'a inscrit que 12 points lors du troisième quart.

Les Torontois vont disputer leur prochain match dimanche à midi.



Ailleurs dans la NBA

Indiana 106, Brooklyn 97

IND : Paul George a marqué 24 points et obtenu onze rebonds

BRO : Brook Lopez a amassé 23 points

Minnesota 108, Detroit 116

MIN : Karl-Anthony Towns a été l'auteur de 24 points en plus de capter onze rebonds

DET : Marcus Morris a obtenu 36 points

Chicago 117, Houston 121

CHI : 23 points pour Michael Carter-Williams

HOU : 42 points pour James Harden

Memphis 102, Oklahoma City 114

MEM : Marc Gasol a obtenu 31 points

OC : Russell Westbrook a marqué 38 points, obtenu 12 aides et capté 13 rebonds

Los Angeles (Lakers) 107, Boston 113

LAL : Lou Williams a marqué 21 points

BOS : Isaiah Thomas a amassé 38 points

Milwaukee 117, Denver 121

MIL: 27 points pour Jabari Parker

DEN : 23 points pour Wilson Chandler

Phoenix c. Sacramento

PHO :

SAC :

Dallas c. Portland

DAL :

POR :