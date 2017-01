AFP RDS.ca

LeBron James a marqué 36 points pour transporter les Cavaliers de Cleveland alors que Kyrie Irving et Kevin Love ont connu un lent début de match à leur retour dans la formation, dans la victoire de 116-108 sur les Nets de Brooklyn, vendredi.

Irving a ajouté 32 points et Love 17 en plus de capter 13 rebonds, mais les deux joueurs ont eu du mal à toucher la cible pendant presque les deux premiers quarts. James a toutefois aidé les Cavaliers à avoir une avance de plus de dix points à la mi-temps avant de convoler aisément vers la victoire lors du premier match d'une série de six sur la route.

Les Cavaliers tentent toujours de finaliser une transaction avec Atlanta qui amènerait le garde Kyle Korver. L'entraîneur de Cleveland Tyronn Lue a déclaré avant la partie qu'il n'avait pas de nouvelles informations concernant cette possibilité de transaction.

Houston au septième ciel

Sommaire

Houston, l'équipe en forme du moment en NBA, n'a pas eu à forcer son talent pour signer sa septième victoire consécutive, vendredi à Orlando 100 à 93.

Les Rockets ont décroché en Floride leur 29e victoire de la saison, la 18e lors de leurs vingt derniers matchs.

Face à Orlando, en plein doute, la vedette des Rockets James Harden a pu se contenter d'une prestation très moyenne. « The Beard » (littéralement la barbe), qui vise le trophée de joueur par excellence de la saison, a été limité à 14 points avec un zéro pointé à trois points en huit tentatives.

Mais Ryan Anderson a répondu présent avec 19 points, tout comme Patrick Beverley et Eric Gordon, 17 points chacun.

« Nous n'avons pas réussi à jouer notre basket habituel et on a manqué d'énergie, mais on a trouvé la solution », s'est félicité Mike D'Antoni, l'entraîneur des Rockets.

La veille, son équipe, troisième de l'Association Ouest, était venue à bout d'Oklahoma City et de Russell Westbrook (118-116) au terme d'un match très intense, digne des séries.

« Ce genre de victoire montre que cette équipe est spéciale et qu'elle fait désormais partie des meilleures. Nous savons au fond de nous que nous pouvons battre n'importe qui », a insisté Anderson qui a marqué cinq des quinze paniers à trois points de son équipe.

Après cette quatrième défaite en cinq matchs, Orlando, où l'arrière français Evan Fournier a retrouvé son statut de titulaire (10 pts, 9 rbds), est coincé à la 12e place de l'Association Est (16 v-22 d).

Les affaires du Magic pourraient encore se détériorer: il va disputer à partir de dimanche six matchs de suite à l'extérieur en l'espace de dix jours.

Ailleurs dans la NBA

Minnesota 105, Washington 112

MIN : Andrew Wiggins a totalisé 41 points

WAS : Marcin Gortat a totalisé 19 points et dix rebonds

Philadephie 106, Boston 110

PHI : Joel Embiid a obtenu 23 points

BOS : Avery Bradley a amassé 26 points

New York 116, Milwaukee 111

NY : Carmelo Anthony a marqué 26 points et obtenu 10 aides

MIL : Jabari Parker et Giannis Antetokounmpo ont marqué 25 points chacun

Miami c. Los Angeles Lakers

MIA :

LAL :

Memphis c. Golden State

MEM :

GS :

Los Angeles Clippers c. Sacramento

LAC :

SAC :