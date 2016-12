AP AFP

Le meneur de Boston Isaiah Thomas a inscrit 52 points, nouveau record personnel, lors de la victoire des Celtics face à Miami (117-114), vendredi.

Boston, qui s'était incliné de justesse la veille sur le terrain du champion en titre à Cleveland (124-118), a décroché sa vingtième victoire de la saison et consolidé sa troisième place au classement de la conférence Est.

Thomas, 27 ans, a notamment réussi neuf paniers à trois points et inscrit 29 points dans le 4e quart, un record pour un joueur des Celtics.

Il est le premier joueur de la franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA depuis 1985 à avoir dépassé le seuil symbolique des 50 points.

Lors de sa soirée prolifique, la quatrième plus productive de l'histoire des Celtics, Thomas n'a pas fait une seule passe décisive.

« C'est vraiment remarquable ce qu'il a accompli, je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est juste un match remarquable de sa part, on était en difficultés et il nous a conduit à la victoire », a admiré son entraîneur Brad Stevens.

Houston enfonce les Clippers

Sommaire

Les Rockets de Houston n'ont pas fait de détails face aux Clippers de Los Angeles, décimés par les blessures et écrasés 140 à 116.

Houston, emmené par James Harden, auteur de son septième triple double de la saison avec 30 points, 13 rebonds et 10 passes décisives, n'a jamais été inquiété dans ce duel d'outsiders dans l'ombre des deux poids lourds de l'Association Ouest, Golden State et San Antonio.

Les Rockets comptaient déjà 17 points d'avance à la pause (74-57), profitant des absences de Blake Griffin, blessé à un genou, et de Chris Paul, ménagé.

Les affaires des Clippers se sont compliquées dès le 2e quart avec les exclusions coup sur coup d'Austin Rivers, doublure au poste de meneur de Chris Paul, puis de Doc Rivers, son père et entraîneur de l'équipe.

Les Clippers ont toutefois relevé la tête en troisième période pour revenir à six points sous l'impulsion de Raymond Felton (26 pts), mais les Rockets ont repris l'ascendant grâce à Montrezl Harrell, décisif dans le 4e quart avec 13 de ses 29 points.

Houston a consolidé sa 3e place (25 v-9 d), tandis que les Clippers ont concédé une inquiétante sixième défaite de suite, la 13e de la saison, mais ils ont conservé leur 4e place.

Ailleurs dans la NBA

Chicago 101 - Indiana 111

CHI : 25 points pour Jimmy Butler

IND : 32 points pour Paul George

Brooklyn 95 - Washington 118

BKN : Cinq joueurs ont récolté 10 points et plus

WAS : T. Burke a inscrit 27 points

New York (Knicks) 92 - La Nouvelle-Orléans 104

NYK : C. Anthony avec 26 points et 13 rebonds et K. Porzingis avec 21 points et 12 rebonds ont récolté des doublés

NOP : Même chose pour A. Davis qui a été le plus productif de son équipe avec 23 points et 18 rebonds

Milwaukee 99 - Minnesota 116

MIL : G. Antetokounmpo a inscrit 25 points

MIN : A. Wiggins a été le plus productif avec 31 points

Detroit 98 - Atlanta 105

DET : A. Drummond a récolté 15 points et 15 rebonds

ATL : P. Millsap a tout fait avec 26 points, 6 rebonds, 5 passes décisives

Portland 94 - Sacramento 110

POR : C. McCollum a inscrit 29 points

SAS : Trois joueurs ont récolté 18 points et plus

Philadelphie 124 - Denver 122

PHI : E. Ilyasova et J. Embiid ont inscrit 23 points chaqun

DEN : N. Jokic a été le plus productif avec 25 points et 7 rebonds

Dallas 99 - Golden State 108

DAL : H. Barnes a mené son équipe avec 25 points

GSW : K. Thompson a réalisé 5 tirs de trois points et 29 points