Les Cavaliers de Cleveland ont connu une première demie en dents de scie mais l'ont finalement emporté 119-112 face aux Bulls de Chicago, mardi.

Les Bulls avaient marqué 12 paniers de trois points et un total de 65 points en première demie contre les Cavs, qui revenaient d'une défaite gênante contre Orlando.

LeBron James a inscrit 34 points en tant que garde partant. C'était la première fois qu'il occupait ce poste depuis 2012, alors qu'il évoluait avec le Heat de Miami.

La supervedette a ajouté 13 aides.

Kevin Love a ajouté 20 points et 12 rebonds tandis que Dwyane Wade, qui avait demandé à l'entraîneur de l'utiliser comme réserviste, a contribué avec 11 points.

Ailleurs dans la NBA :

Brooklyn 121 - Orlando 125

BKN : 29 points, 5 rebonds et 1 aide pour d'Angelo Russell

ORL : Aaron Gordon a inscrit pas moins de 41 points

New York 89 - Boston 110

N.Y. : Enes Kanter a été le meilleur des siens avec 16 points et 19 rebonds

BOS : 23 points et 4 rebonds pour Jaylen Brown

Indiana 130 - Minnesota 107

IND : 28 points, 3 rebonds et 3 aides pour Victor Oladipo

MIN : 28 points, 7 rebonds et 2 aides pour Karl-Anthony Towns

La Nouvelle-Orléans 93 - Portland 103

NO : 39 points, 13 rebonds et 3 aides pour DeMarcus Cousins

POR : 23 points, 4 rebonds et 2 aides pour CJ McCollum

Utah 84 - Los Angeles (Clippers) 102

UTA : 19 points, 2 rebonds et 1 aide pour Donovan Mitchell

LA : 22 points, 9 rebonds et 6 aides pour Blake Griffin