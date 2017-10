AP RDS.ca

OAKLAND, Calif. - Stephen Curry a réussi un tir de trois points alors qu'il restait 32 secondes à écouler au tableau indicateur, permettant aux Warriors de Golden State de l'emporter de justesse, 117-112 face aux Raptors de Toronto, mercredi soir.

Les Torontois encaissaient une deuxième défaite cette saison, eux qui avaient entamé le calendrier régulier avec deux victoires.

Curry a terminé avec la rencontre avec une récolte de 30 points et cinq aides décisives.

Son coéquipier Kevin Durant avait fait mouche sur un panier de trois points avec 1:02 à écouler, provoquant l'égalité 112-112. Ce dernier a totalisé 29 points et cinq passes.

DeMar DeRozan a mené la charge avec 24 points dans la défaite.

Curry a amassé 13 points au troisième quart, aidant les Warriors (2-2) à éviter de subir un deuxième revers à domicile en autant de matchs en ce début de saison.

Le 17 octobre, lors de son ouverture locale, Golden State avait trébuché devant les Rockets de Houston.

Une défaite au goût amer pour les Sixers

Sommaire

Eric Gordon a joué les héros avec un panier du centre-ville au son de la sirène pour procurer une victoire de 105-104 aux Rockets de Houston devant les 76ers de Philadelphie, mercredi.

Les 76ers ont échappé une avance de 11 points en fin de rencontre, alors que les Rockets ont terminé en force en inscrivant les neuf derniers points du match.

Gordon a terminé le duel avec 29 points, James Harden en a marqué 27 et Clint Capela a couronné sa soirée de travail avec 16 points et 20 rebonds.

Du côté des 76ers, Joel Embiid a enregistré un total de 21 points, tandis que Ben Simmons en a inscrit 14.

Ailleurs dans la NBA :

Timberwolves 101, Pistons 122

MIN : Karl-Anthony Towns a cumulé 23 points, 10 rebonds et une aide.

DET : Tobias Harris a terminé la soirée avec 34 points, quatre rebonds et une aide.

Nuggets 93, Hornets 110

DEN : Nikola Jokic a amassé 18 points et 11 rebonds.

CHA : Kemba Walker a enregistré 19 points, quatre rebonds et cinq aides.

Cavaliers 107, Nets 112

CLE : Les Cavs essuient un premier revers cette saison après trois gains pour commencer l'année.

Cavaliers 107 - Nets 112

BKN : Spencer Dinwiddie a récolté 22 points et cinq rebonds et six aides.

San Antonio 117, Miami 100

SAS : LaMarcus Aldridge a fourni 31 points et 7 rebonds.

MIA : James Johnson a inscrit 21 points, 9 rebonds et 4 aides.

Pacers 96, Thunder 114

IND : Victor Oladipo a obtenu 35 points te 5 rebonds.

OKC : Russell Westbrook a inscrit un triplé avec 28 points, 10 rebonds et 16 aides.

Grizzlies 94, Mavericks 103

MEM : Marc Gasol a cumulé 26 points, 11 rebonds et 4 aides.

DAL : Harrison Barnes a fourni 15 points, 6 rebonds et 3 aides.

Jazz 88, Suns 97

UTA : Rodney Hood a totalisé 22 points.

PHX : TJ Warren a récolté 27 points et 5 rebonds.

Wizards 99, Lakers 102

WAS : Bradley Beal a récolté 28 points et 6 rebonds.

LAL : Brandon Ingram a mené la charge avec 19 points et 10 rebonds.