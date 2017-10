AFP RDS.ca

Orlando, emmené par son arrière français Evan Fournier, a infligé à San Antonio sa première défaite de la saison (114-87), vendredi.

Fournier a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 25 points et un impressionnant 10 sur 12 au tir, dont un sans-faute sur les paniers à trois points (4 sur 4).

Sous l'impulsion de son international français et de Jonathon Simmons (17 pts), arrivé de San Antonio cet été, le Magic a étouffé et pris de vitesse les Spurs, toujours privés de Kawhi Leonard, blessé à une cuisse, et de Tony Parker, de retour de blessure.

La franchise floridienne a bouclé le premier quart avec 14 points d'avance (32-18) et a rallié les vestiaires avec un avantage de 27 points (61-34).

Très critiqué les deux précédentes saisons, LaMarcus Aldridge a été le seul à surnager parmi les Spurs avec 24 points et 11 rebonds, dans la continuité de son excellent début de saison.

Orlando qui n'a plus participé aux séries depuis 2012, a signé sa troisième victoire de suite, sa quatrième de la saison, ce qui lui permet de rester à la surprise générale aux commandes de l'Association Est.

Après la défaite des Spurs, il ne reste plus qu'une seule équipe invaincue en NBA, les Clippers, en tête de l'Association Ouest (4 v-0 d), devant Houston (5 v-1 d), vainqueur à Charlotte (109-93), et San Antonio (4 v-1 d).

Houston peut compter sur James Harden

Les Rockets de Houston ont vaincu les Hornets de Charlotte.

Les Rockets ont réussi 22 de leurs 57 tentatives de paniers de trois points. Ils ont failli battre leur record en saison régulière, celui-ci étant établi à 24.

James Harden a signé un autre triple-double, obtenant 27 points, 11 aides et 10 rebonds.

Kemba Walker a mené les Hornets dans la défaite avec 26 points, tandis que Dwight Howard a amassé 19 points et 16 rebonds dans une autre bonne performance de sa part contre son ancienne équipe. C'est le cinquième match de suite où se dernier récolte au moins 15 rebonds.

Ailleurs dans la NBA :

Denver 105 - Atlanta 100

DEN : Nikola Jokic, Gary Harris et Will Barton ont tous les trois obtenu 18 points

ATL : 20 points, 3 rebonds et 6 aides pour Kent Bazemore

Brooklyn 86 - New York 107

BKN : 15 points, 2 rebonds et 1 aide pour D'Angelo Russell

N.Y. : 30 points et 9 rebonds pour Kristaps Porzingis

Oklahoma City 116 - Minnesota 119

OKC : 27 points, 8 rebonds et 9 aides pour Russell Westbrook

MIN : 33 points et 19 rebonds pour Karl-Anthony Towns

