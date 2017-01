RDS.ca

Sommaire

Le Thunder a marqué 69 points en 1re demie et n'a jamais eu à regarder derrière.

Russell Westbrook n'a eu besoin que de 19 minutes pour réaliser le triplé (17 points, 12 rebonds, 14 aides). C'est le plus rapide triplé de la carrière de Westbrook, son 16e de la saison.

C'est Enes Kanter qui a mené l'attaque d'OKC avec 23 points.

C'est la 8e fois en 9 saisons que le Thunder remporte son match de la veille du Jour de l'an.

Chez les Clippers, privés de Chris Paul et Blake Griffin, les choses ont été plus compliquées. Brandon Bass et Marreese Speights, tous deux réservistes, ont mené l'attaque avec 18 points chacun.

Ailleurs dans la NBA

Memphis 112 - Sacramento 98

MEM : Retour au jeu de Mike Conley, qui récolte 22 points et 8 rebonds

SAC : 26 points et 8 aides pour DeMarcus Cousins

Milwaukee 116, Chicago 96

MIL : Giannis Antetokounmpo a fourni 35 points et 9 rebonds

CHI : Soirée de 26 points et 8 passes décisives pour Jimmy Butler

Cleveland 121, Charlotte 109

CLE : LeBron James a amassé 32 points et 9 passes décisives

CHA : Kemba Walker a marqué 37 points

New York (Knicks) 122 - Houston 129

NYK : Meilleure performance cette saison pour Brandon Jennings avec 32 points

HOU : Incroyable performance de James Harden. (53 points, 16 rebonds, 17 aides)

Phoenix 86 - Utah 91

PHX : 19 points pour Eric Bledsoe, 20 pour Devin Booker

UTA : Doublé de Rudy Gobert avec 18 points et 13 rebonds