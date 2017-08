L’aspirant mondial Eleider Alvarez met de la pression sur le détenteur du titre WBC des mi-lourds Adonis Stevenson et réclame la tenue du combat de championnat auquel il dit avoir droit. Alvarez accentue également la pression sur Yvon Michel, de qui il exige une date pour l’affrontement contre Stevenson, à défaut de quoi son équipe demandera que le champion soit destitué de son titre.



Alvarez a tenu une conférence de presse mercredi après-midi à Montréal, entouré de son entraîneur Marc Ramsay et de son gérant Stéphane Lépine. Les trois hommes ont voulu dénoncer les récents commentaires du champion WBC qui a répété qu’il visait prioritairement un combat d’unification plutôt que de respecter son engagement envers Alvarez. Le clan Alvarez constatait également que le tapis était en train de lui glisser sous les pieds, après la victoire de Badou Jack samedi à Las Vegas. Après la victoire de Jack contre Nathan Cleverly pour le titre WBA des mi-lourds, tant Jack que Stevenson ont manifesté un intérêt pour unir leurs titres respectifs.

« Adonis dit n'importe quoi »

Selon Marc Ramsay, Stevenson ne peut affronter Badou Jack sans en subir les conséquences.

«Badou Jack n’est pas champion du monde, il est champion intérimaire. De plus, le WBC avait donné à Stevenson jusqu’au 11 août pour obtenir une date en vue d’une unification. C’était écrit sur un contrat que le gagnant du combat du 3 juin entre Stevenson et Andrzej Fonfara devait immédiatement affronter Alvarez. On va faire respecter à la vie à la mort les droits d'Eleider Alvarez pour qu'il affronte Adonis Stevenson.»

Alvarez et son gérant, Stéphane Lépine, disent s’être entretenus mercredi matin avec le président du WBC, Mauricio Sulaiman.

« Il nous a confirmé que Stevenson Adonis n’affrontera personne d’autre sauf Eleider Alvarez, sans quoi il perdra son titre » précise l’entraîneur.



D’ailleurs, si Alvarez n’obtient pas avant le mois d’octobre, la date et l’endroit de son duel contre Adonis Stevenson, ses représentants se présenteront au congrès du WBC pour demander que Stevenson soit déchu du titre qu’il détient depuis juin 2013. Selon les règles du WBC, un champion doit procéder à une défense obligatoire de son titre chaque 12 mois. Or Alvarez est devenu l’aspirant obligatoire en novembre 2015, soit il y a 20 mois. Au cours de cette période, Stevenson a procédé à deux défenses optionnelles.



Ramsay attaque



L’opération médiatique était délicate. Rappelons que Stevenson et Alvarez sont tous deux représentés par le promoteur Yvon Michel. Marc Ramsay n’a pas attaqué M. Michel et dit comprendre que c’est plutôt le « conseiller » de Stevenson, Al Haymon, qui prend les décisions.

« Il est pris entre l’arbre et l’écorce.» D’ailleurs, jamais Eleider Alvarez et Stéphane Lépine n’ont parlé à M. Haymon, même si ce dernier possède également des droits sur la carrière d’Alvarez.



Toutefois l’entraîneur n’a pas été tendre envers Stevenson.

« Il dit qu’un combat contre Alvarez ne serait pas vendeur. Si ce n’est pas vendeur, c’est à cause de vous, monsieur Stevenson. Vous ne vendez pas. »

Après ses victoires contre Lucian Bute et Jean Pascal, Eleider Alvarez est donc de nouveau dans l’attente. «

Son prochain combat sera contre Stevenson Adonis ou quelqu’un mandaté par le WBC», maintient son entraîneur.

Marc Ramsay a confirmé qu’Alvarez avait été pressenti en juillet pour affronter Badou Jack, mais qu’il n’a pu relever le défi en raison d’une blessure à une cheville.

« Il y avait tellement d’argent sur la table que c’était un combat incontournable pour Eleider. Il y en avait assez pour assurer son avenir, c’était un « no-brainer », surtout qu’il connaissait Jack pour avoir livré des combats d’entraînement contre lui. »