Communiqué GYM

L’International Boxing Federation (IBF) continue son processus afin de définir un aspirant obligatoire au champion des mi-lourds, l’Américain Andre Ward (31-0-0, 15 K.-O.). Le Montréalais d’adoption Artur Beterbiev (no 2 IBF – 11-0-0, 11 K.-O.) a vu un troisième rival consécutif refuser l’invitation de l’IBF pour l’affronter dans un duel éliminatoire.

L’Américain Sean Monaghan (no 5 IBF – 28-0-0, 17 K.-O.) a préféré passer son tour. L’Allemand Enrico Koelling (no 6 IBF – 22-1-0, 6 K.-O.) est le boxeur suivant. Il a jusqu’au 13 janvier pour répondre à l’invitation de l’IBF.

En cas de refus, le Cubain Sullivan Barrera (no 7 IBF – 18-1-0, 13 K.-O.) est le prochain en lice.

Déjà, le Russe Sergey Kovalev (no 3 IBF – 30-1-1, 26 K.-O.) a refusé car il était non disponible, le Suédois Erik Skoglund (no 4 IBF – 26-0-0, 12 K.-O.) a refusé car il n’était pas intéressé, et l’Américain Sean Monaghan (no 5 IBF – 28-0-0, 17 K.-O.) a aussi refusé l’invitation.

Rappelons qu’Andre Ward a remporté les titres IBF, WBA et WBO des mi-lourds grâce à une victoire par décision unanime sur Sergey Kovalev, le 19 novembre dernier à Las Vegas.

Quant à Artur Beterbiev, lors de sa dernière sortie le 23 décembre au Casino du Lac Leamy de Gatineau, il a arrêté le cogneur paraguayen Isidro Ranoni Prieto en seulement 2:44.