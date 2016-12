GATINEAU, Qc - Si de moindres doutes pouvaient encore subsister dans la tête de certains amateurs, Artur Beterbiev s’est assuré de les dissiper avec une autre victoire sans équivoque.



Le Montréalais d’origine russe a en effet liquidé l’Argentin Isidro Ranoni Prieto en moins de 3 minutes, vendredi soir, en finale d’un événement de Groupe Yvon Michel présenté au Théâtre du Casino du Lac-Leamy pour enregistrer sa 11e victoire avant la limite en autant de combats.



Beterbiev (11-0, 11 K.-O.) a achevé Prieto (26-2-3) à 2:44 du 1er round à l’aide d’une rafale de coups qui sont demeurés sans réplique. Il avait précédemment envoyé son adversaire au tapis grâce à une puissante droite lancée en contre-attaque dès les premières secondes du duel.



« Je suis un peu surpris, je ne m’attendais pas à ce que le combat se termine aussi rapidement, a déclaré le boxeur originaire du Daghestan par le truchement d’un interprète. Je cherche des rivaux qui sont de vrais cogneurs, parce que ça me motive à montrer toutes mes capacités. »



« Je voulais qu’Artur soit prudent lors des deux premiers rounds. Le ring était très petit alors au son de la cloche, les deux boxeurs allaient se retrouver très rapidement, a ajouté son entraîneur Marc Ramsay. C’est la meilleure défense qui gagne dans ce cas-là et je ne voulais pas qu’il se fasse surprendre par un coup qui sort de l’ordinaire, surtout que Prieto a une bonne force de frappe.



« Prieto ne le respectait absolument pas, a rapidement renchéri avec le promoteur Yvon Michel. Il s’est lancé sur Artur à froid et le premier coup de poing l’a facilement envoyé au plancher. »



Profitant de l’expertise acquise à la suite du duel qu’Eleider Alvarez avait disputé contre Prieto en août 2015, Ramsay avait préparé un plan de match que Beterbiev a suivi au pied de la lettre.



« Je voulais d’abord installer la défense, le jab et la contre-attaque. Je voulais ensuite qu’il attende le bon moment et qu’il travaille en professionnel, a précisé l’entraîneur. J’avais noté que Prieto utilisait l’overhand de la droite et demandé à Artur de faire un pas de côté après avoir envoyé son jab. Il pourrait alors le surprendre avec sa droite et c’est ce qui est arrivé. »



Beterbiev a également défendu pour la quatrième fois sa ceinture des poids mi-lourds de la NABA. Il s’agit du premier titre mineur qu’il avait remporté à la suite de sa victoire sur l’ancien champion de l’IBF Tavoris Cloud à son sixième duel seulement en septembre 2014 à Montréal.



Le Russe devrait normalement remonter dans le ring en février aux États-Unis pour y disputer un combat éliminatoire de l’IBF, vraisemblablement contre Igor Mikhalkin (18-1, 9 K.-O.). Plus rien ne semble vouloir l’arrêter, étant donné qu’il a démoli tous ceux qui se sont présentés devant lui depuis le début de sa carrière. Prieto n’avait jamais été stoppé avant la limite avant aujourd’hui.



Plusieurs autres knock-out en sous-carte



En demi-finale, Vislan Dalkhaev (9-0) est demeuré invaincu en défaisant le Mexicain Salvador Hernandez (14-5) par décision unanime (80-72, 80-72 et 79-73). Dalkhaev a semblé ébranler Hernandez au deuxième round, mais a pris du temps avant de se ruer sur son adversaire. Les deux boxeurs ont ensuite échangé quelques bons coups au quatrième assaut, mais la vitesse supérieure du Montréalais d’origine russe lui a permis d’avoir le meilleur en fin de compte.



Dans un combat de réserve présenté avant la finale, Danyk Bertrand-Croteau (2-1, 1 K.-O.) a soulevé la foule en passant le knock-out au Torontois Alex Ebanks (1-3) à 1:44 du 1er round. Bertrand-Croteau a surpris Ebanks grâce à un violent crochet de gauche lancé sans avertissement au menton de son adversaire, qui a mis un certain temps avant de se relever.



Louisbert Altidor (5-0, 1 K.-O.) a ajouté son nom à la longue liste de boxeurs d’ici qui ont vaincu le Mexicain Alvaro Enriquez (13-17-2) en l’emportant facilement par arrêt de l’arbitre en vertu de la règle des trois chutes au plancher à 2:25 du 6e round. Enriquez s’était déjà notamment incliné devant Adonis Stevenson, Eleider Alvarez et plus récemment Beterbiev dans le passé.



Vanessa Lepage-Joannisse (3-0, 1 K.-O.) est demeurée invaincue en prenant la mesure de la Mexicaine Maria Jose Velis par arrêt de l’arbitre à 3:00 du 3e round. L’athlète de Saint-André-Avelin a comblé ses nombreux et bruyants partisans présents en touchant plusieurs fois la cible avec des coups en puissance. Il s’agit de sa première victoire avant la limite en carrière.



En lever de rideau, Roodsy Vincent (1-1, 1 K.-O.) a brillamment rebondi après avoir subi la défaite à ses débuts professionnels plus tôt cet été en battant Mike Breton (1-3) par arrêt de l’arbitre à 1:43 du 1er round. Vincent a immobilisé Breton à l’aide d’un puissant crochet de droite au menton. Breton disputait un premier combat depuis sa victoire sur Alexandre Choko.



Beterbiev n'avait pas envi de perdre son temps vendredi soir!