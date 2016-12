Il manquait un employé de la voirie du local 66 de Long Island ce matin. Officiellement, Joe Smith n’a pas remis son pic ni sa pelle. Mais ce n’est plus qu’une question d’heures.

Smith a réussi ce que personne avant lui était parvenu à faire contre Bernard Hopkins au cours de son illustre carrière de 28 ans sur le ring, c’est-à-dire lui passer le K.-O. Et quel K.-O.!

Sergey Kovalev n’a pas pu le mettre hors de combat, pas plus que Joe Calzaghe, Roy Jones, Kelly Pavlik, et Oscar De La Hoya, pour ne nommer que ceux-là.

Le pire dans tout cela, c’est Hopkins lui-même qui avait choisi Smith comme son dernier rival en carrière. Après tout, il n’était pas le plus talentueux des boxeurs sur la planète. Donc, Hopkins croyait dur comme fer qu’il sortirait victorieux. Oh... comme il s’est trompé!

Pour une deuxième fois de suite, Smith a épaté le monde. Tout d’abord, ce fut ce percutant K.-O. dès le premier round contre Andrzej Fonfara et maintenant une mise hors de combat électrisante contre un futur membre du Temple de la renommée.

La fin tragique est survenue au 8e engagement quand Smith est parvenu à amener son rival le long des câbles. Une série de six coups lui a permis d’envoyer Hopkins en dehors des câbles. Il est tombé à la renverse et s’est cogné la tête sur le sol en ciment, tout en se blessant à la cheville droite.

Hopkins avait 20 secondes pour remonter sur le ring par ses propres moyens, mais après 54 secondes, il était toujours soutenu par un membre de la commission et semblait totalement confus. Or, l’arbitre Jack Reiss n’avait d’autre choix que de le déclarer perdant par K.-O. technique.

Il ne l'a pas poussé

L’Exécuteur prétend que Smith l’a poussé hors des câbles, mais c’est faux. La reprise vidéo montre clairement une attaque de six coups par son rival et on ne voit aucun élan de force pour l’envoyer hors des câbles.

Au début du combat, Hopkins semblait tenir son bout. Il était même parvenu à couper Smith à l’œil droit avec un coup de tête que l’arbitre a jugé accidentel. Mais si vous avez suivi l’illustre carrière de « B-Hop », vous savez fort bien qu’un tel coup faisait partie de son arsenal depuis des années et des années.

Au moment de la chute hors du ring, les trois juges montraient des pointages différents : 67-66, 66-67 et 64-69. Personnellement, j’avais 68-65 en faveur de Smith, qui paraissait de plus en plus persistant depuis le sixième engagement.

Une chose est certaine. Bernard Hopkins vient de livrer son dernier combat en carrière. Il termine avec une fiche de 55-8-2-1 (32 K.-O.). C’est lui-même qui l’a confirmé à l’analyste Max Kellerman dans son vestiaire après sa défaite.

Pas à se plaindre

« Je n’ai pas à me plaindre, de dire l’ex-monarque des poids moyens. Je suis confortable avec ma décision. À partir d’aujourd’hui, je vais m’occuper de ma famille, de mes amis chez HBO et de Golden Boy. J’aurai 52 ans le 15 janvier prochain, mon temps est fait. J’aurais aimé que cela se termine autrement, mais je n’y peux rien. »

Maintenant, que va-t-il arriver à Joe Smith? Son nom restera gravé dans les livres de records de la boxe comme le seul homme à avoir vaincu Bernard Hopkins par mise hors de combat. Pas pire pour un pugiliste dont le seul fait d’armes était ce K.-O. au premier round contre Fonfara.

« J’ai beaucoup d’admiration pour lui, d’avouer le vainqueur. J’ai même été surpris par sa condition physique. C’est un très bon boxeur. Il cogne solidement. Mais aux alentours du cinquième ou sixième round, j’ai constaté un certain ralentissement, surtout à la suite d’un coup au corps. Je sais que j’ai gâché son combat d’adieu, mais moi aussi il me fallait penser à ma famille. »

Plus tôt dans la semaine précédant l’affrontement contre Smith, Hopkins avait déclaré que ses combats les plus mémorables avaient été disputés contre Segundo Marcado en 1994, Pavlik en 2008, Antonio Tarver en 2006, Felilx Trinidad en 2001 et De La Hoya en 2004. Il peut maintenant ajouter le nom de Joe Smith en grosses lettres.

À la suite de ce triomphe, Smith conserve donc son titre Intérimaire WBC des mi-lourds et sa fiche est maintenant de 23-1-0 (19 K.-O.). Ce triomphe le place parmi les aspirants à la couronne WBC que détient toujours Adonis Stevenson et qui sait? Peut-être un match de championnat contre Superman au milieu de l’année 2017.

Amenez Kovalev...

Si jamais cet affrontement ne se matérialise pas, Smith voudrait se mesurer au gagnant entre Andre Ward et Sergey Kovalev.

« Ce n’est pas moi qui décide de mes rivaux, a-t-il admis. Je laisse cela à mes seconds. Je me battrai contre celui qu’ils choisiront. »

Smith a maintenant gagné ses 17 derniers combats, dont 13 se sont terminés par des K.-O. Il n’est peut-être pas le meilleur boxeur de la planète, mais il n’a pas été battu depuis cette défaite par K.-O. technique au quatrième round contre Eddie Caminero en 2010. Il est donc reconnu comme un cogneur redoutable.

N’est-ce-pas que ce serait tout un feu d’artifice contre Stevenson ou encore Kovalev?

Et Usyk

Je m’attendais à mieux que cela de la part de l’Ukrainien Oleksandr Usyk. Je suis peut-être un peu trop sévère à son égard. Après tout, il en était à son premier combat aux États-Unis et dès le début des hostilités contre Thabiso Mchunu, on constatait une grande nervosité chez lui.

Par contre, au fur et à mesure que se déroulait le combat, on voyait qu’il reprenait son aplomb. Finalement, il s’est servi de sa longue portée et de la fatigue pour finalement remporter la victoire par TKO/9.

Il présente donc une fiche de 11 victoires contre aucun revers et 10 K.-O. Après l’avoir vu à l’œuvre, je me demande comment il se fait qu’il ait parvenu à vaincre Artur Beterbiev deux fois chez les amateurs. Mon opinion, c’est que Beterbiev est un cogneur plus puissant qu’Usyk.

Malheureusement, les deux ne s’affronteront pas puisqu’ils sont dans des catégories de poids différents. Mais ce serait un vrai spectacle.

Au tout début du combat, les quelque 6000 personnes dans le Forum d’Inglewood, en Californie, ont hué l’ex-médaillé d’or olympique, mais vers la fin, il est parvenu à renverser la vapeur non seulement contre son rival mais avec la foule.

Malgré tout, Usyk manque d’expérience. Il a encore des mouvements et des gestes amateurs, mais il semble être un bon boxeur. Ses 6 pieds 3 pouces l’aideront certainement chez les lourds légers, où il défendait sa couronne pour la première fois

Pas fou, mais...?

Pour une deuxième fois en peu de temps, Alexander Povetkin a été testé positif à l’ostarine et voyant que la WBC retirait la sanction du combat intérimaire, Stiverne est retourné chez lui à Las Vegas.

Incroyable qu’un boxeur aussi talentueux que Povetkin soit accroc à la drogue et je crois que Stiverne a bien fait de retourner chez lui. Malheureusement, il a perdu la bourse qu’il devait toucher et maintenant, il n’est pas certain qu’il affrontera Deontay Wilder dans un avenir rapproché.

Pourtant, Povetkin était favori pour vaincre Stiverne. Ce dernier ne boxera pas avant l’an prochain et il frise les 39 ans. Il commence donc à se faire tard.

On se souviendra que Povetkin devait affronter l’Américain Deontay Wilder, le 21 mai dernier à Moscou, mais un premier test positif, encore à l’ostarine, avait fait avorter cet affrontement

Malgré tout, le gala a eu lieu et c’est le Français Johann Duhaupas qui est venu en relève à Stiverne en l’espace de quelques heures. Résultat : il s’est fait assommer par Povetkin vers la fin du sixième engagement. Et a pris quelques minutes pour retrouver ses sens.

Si un tel événement était arrivé au Québec, je doute que Michel Hamelin de la Régie aurait permis à un boxeur de monter sur le ring, contre un pugiliste de la trempe de Povetkin, à quelques heures d’avis, sans aucun entraînement rigoureux et surveillé.

Stiverne a perdu sa bourse et a dû payer ses dépenses de voyage, mais le promoteur du gala n’a pas perdu un sou. Et vive la boxe.

Bonne boxe!