Andre Ward a vaincu Sergey Kovalev par arrêt de l'arbitre au 8e round pour conserver les ceintures WBO, WBA et IBF des mi-lourds, samedi lors d'un combat à Las Vegas.

Il s'agissait du deuxième duel entre les deux hommes après leur dernière confrontation survenue en novembre dernier. L'Américain avait eu le meilleur par décision unanime, un résultat que Kovalev (30-2-1, 26 K.-O.) avait avalé de travers.

Ce combat a d'ailleurs eu la même allure que le précédent, alors que Krusher était bien décidé à reprendre ses ceintures. Il a amorcé le combat en force, mais Ward (32-0, 16 K.-O.) n'a pas laissé son rival filer au pointage.

Le point tournant est survenu au huitième round lorsque Ward a atteint solidement Kovalev avec sa droite et ce dernier a été sonné. L'Américain et ancien champion olympique n'a pas lâché sa proie par la suite et l'officiel a mis fin au combat alors que le Russe s'est retrouvé dans les câbles et ne répliquait plus aux attaques au corps de Ward qui était près de la ceinture.

Tony Weeks a mis fin au combat à 2:29 du huitième assaut.

« Lorsque j'ai vu qu'il réagissait à mes coups qui étaient à la limite au niveau de la ceinture, je savais que je le tenais. J'ai été ensuite en mesure de le toucher au visage et de le terminer au corps », a fait savoir Ward.

« Kovalev est un ancien chamion du monde et je devais levers mon jeu d'un cran. C'est ce que j'ai fait ce soir », a indiqué le champion.

L'Américain conserve ainsi les ceintures WBO, WBA et IBF des mi-lourds et inflige la deuxième défaite de la carrière du Russe.

Il est conscient du défi qu'il a relevé en défendant ses titres alors qu'il a souligné après le combat qu'il s'agissait sûrement de la victoire la plus importante de sa carrière.

Lorsque questionné à savoir s'il devait être considéré comme le meilleur boxeur livre pour livre, sa réponse a été sans équivoque.

« J'espère qu'avec une performance comme celle de ce soir devant un ancien champion, je gagnerai des points afin de trôner au sommet de la liste », a-t-il lancé.

Lors de la demi-finale de la soirée, Guillermo Rigondeaux a envoyé Moises Flores au tapis après la cloche du premier round, mais son coup a tout de même été jugé comme légal et l’arbitre a octroyé la victoire par K.-O. à Rigondeaux. Un résultat qui a été jugé controversé en raison du coup tardif de Rigondeaux.

Il conserve donc son titre WBA des super coqs devant Flores.

Rigondeaux signe ainsi la 18e victoire de sa carrière en autant de combats. Il enregistre sa 12e victoire par K.-O.

Flores encaisse pour sa part un premier revers en 26 combats.

Description des rounds du combat Ward - Kovalev II

1er round :

Segey Kovalev a rapidement pris le contrôle du centre du ring comme il l'avait fait lors du premier duel entre les deux hommes. Il a été le premier à attaquer son rival avec deux bons directs au corps. Les deux hommes se sont accrochés à plusieurs occasions au cours de l'assaut. Ward a tenté quelques attaques en toute fin d'engagement.

10-9 Kovalev

2e round :

Les deux pugilistes ont poursuivi leur épreuve de force au début du deuxième assaut. Krusher a encore une fois celui qui a tenté d'être le plus actif en installant son direct. Une courte pause a été accordée au Russe lorsqu'il a été touché en bas de la ceinture. Kovalev s'est lancé sur son rival vers la fin de l'assaut, mais l'Américain a bien répliqué avec quelques combinaisons en contre-attaque. Sur la séquence, Kovalev a tout de même atteint son adversaire au visage à deux occasions.

20-18 Kovalev

3e round :

Kovalev continue de se lancer sur Ward pour tenter de lui infliger du dégât. Ward évite la grande majorité des attaques de son opposant, mais n'est pas en mesure de placer des coups, alors qu'il demeure sur la défensive. Le Russe est en mesure de placer les meilleurs coups.

30-27 Kovalev

4e round :

L'officiel a été forcé de s'interposer entre les deux boxeurs pour leur mentionner de respecter les règles, alors que les accrochages étaient de plus en plus musclés. Ward a été plus actif et ça lui a été profitable.

39-37 Kovalev

5e round :

Comme lors du premier affrontement, Ward a ouvert la machine à compter du milieu du combat. Il s'est fait plus insistant dans ses combinaisons et le Russe a semblé chercher son souffle par moment.

48-47 Kovalev

6e round :

Kovalev est sorti comme lors des premiers assauts avec un peu plus d'agressivité que son rival. Il a atteint Ward à quelques reprises à la tête ce qui l'a forcé à reculer dans les câbles. Ward a terminé l'assaut avec un bon crochet du droit, mais il s'agissait de son seul bon moment du round.

58-56 Kovalev

7e round :

Les rôles sont toujours les mêmes dans ce round, alors que Ward semble attendre les ouvertures, mais il n'est pas en mesure de s'y engouffrer. Kovalev se maintient dans le rôle de l'agresseur et garde son rival en respect avec son direct. Kovalev a prétendu être touché plus bas de la ceinture, mais l'officiel lui a indiqué d'immédiatement poursuivre le combat.

68-65 Kovalev

8e round :

Kovalev a amorcé le round avec une bonne combinaison au corps. Alors que Ward semblait bien répliquer, Kovalev a encore une fois prétendu être touché sous la ceinture. L'Américain a ensuite connu son meilleur moment du combat en atteignant solidement Kovalev à la tête avec sa droite et il l'a fait plier avec une combinaison au corps. L'arbitre s'est interposé pour mettre fin au combat et donner la victoire à Ward.