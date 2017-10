AFP

LONDRES - Le champion IBF des lourds Anthony Joshua n'exclut pas de rencontrer un jour Tyson Fury, dans ce qui constituerait une belle affiche outre-Manche entre deux boxeurs britanniques, même si son objectif prioritaire est d'unifier le titre.

Fury, dont le dernier combat remonte à décembre 2015 lorsqu'il avait battu l'Ukrainien Wladimir Klitschko pour conquérir la triple ceinture WBA/WBO/IBF, s'est vu retirer sa licence il y a un an pour consommation de cocaïne et est accusé de dopage depuis plus d'un an par l'agence britannique antidopage.

Mais l'ancien champion de 29 ans a annoncé sur Twitter début octobre son intention de revenir à partir d'avril prochain, pour « trois gros combats en 2018 ».

« S'il montre qu'il peut bouger et contrôler son poids, alors les gens s'intéresseront à lui », a déclaré Joshua. « Mais s'il revient à un poids trop important et rencontre des problèmes contre des adversaires de second plan, alors le public s'en désintéressera. Donc voyons d'abord comment il peut se comporter. »

L'objectif de Joshua est cependant dans un premier temps d'unifier le titre.

Apès la défense de ses titres IBF et WBA contre le Franco-Camerounais Carlos Takam samedi à Cardiff, il envisage d'affronter le détenteur de la couronne WBO, le Néo-zélandais Joseph Parker, début 2018, avant un possible combat contre le champion WBC, l'Américain Deontay Wilder.

« L'objectif est qu'il livre trois combats l'année prochaine, idéalement en mars, avril, ou en été, puis en décembre », a déclaré son promoteur Eddie Hearn. « Dans un monde parfait, deux de ces trois combats devraient l'être pour conquérir des ceintures supplémentaires. »