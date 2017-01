RDS.ca

Après avoir conservé son titre du WBC des super-moyens à la suite d’un combat nul face à James DeGale, Badou Jack veut maintenant changer de division.

Jack, qui a obtenu deux verdicts nuls à ses deux dernières sorties chez les super-moyens, montera chez les mi-lourds.

Son promoteur, Floyd Mayweather, et lui visent des combats importants qui leur rapporteront beaucoup d’argent.

« Je veux me battre contre les meilleurs. Donnez-moi les meilleurs et si je gagne, je gagne, et si je perds, je perds. Je veux être testé et je veux des combats lucratifs. Je m’en fous de qui est devant moi », a affirmé Jack dans la conférence d’après-combat, samedi.

« Nous avons parlé avant le combat. L’objectif était de se battre contre DeGale et ensuite de monter chez les mi-lourds. Badou Jack est un gros super-moyen », a expliqué Mayweather.

Mayweather a déjà une idée pour le prochain adversaire de son protégé : le champion WBC des mi-lourds, Adonis Stevenson.

« On verrait bien un affrontement entre Badou Jack et Adonis Stevenson, a indiqué Mayweather en faisant mine de ne pas se souvenir du nom de « Superman ». Nous visons la fin du mois de juin. »

Le promoteur de Stevenson, Yvon Michel, a d’ailleurs partagé la nouvelle que Jack veut affronter Stevenson sur son compte Twitter sans ajouter si son protégé était intéressé à ce duel. Néanmoins, Adonis Stevenson devrait en théorie affronter le gagnant du combat éliminatoire entre Eleider Alvarez et Lucian Bute.

Pas de combat revanche

DeGale, le champion IBF des super-moyens, a demandé un combat revanche après le duel de samedi à Brooklyn. Il ne semble pas que son vœu sera exaucé puisque Jack tient absolument à monter chez les 175 livres.

« Il n’est pas assez fort pour me battre à un poids supérieur. J’ai déjà prouvé que j’avais gagné, je n’ai pas besoin d’un combat revanche », a réitéré Jack.

Jack et Mayweather ont souligné à plusieurs reprises durant la conférence de presse d’après-combat qu’ils croyaient que les juges avaient remis une décision plus que douteuse. Selon eux, Jack avait gagné haut la main.

« C’est la deuxième fois de suite que cela se produit, a mentionné Jack. Je ne sais pas pourquoi. Je suis censé être le boxeur local. Tout ce que je veux, c’est qu’on me traite justement. Regardez le visage de DeGale, je lui ai fait perdre deux dents. »

« On ne sera pas comme d’autres promoteurs. On ne donnera jamais de pot de vin aux juges. Traitez-nous de manière juste. Je ne veux pas vraiment revenir avec mes boxeurs sur la Côte-Est », a déclaré Mayweather. Le dernier affrontement de Jack contre Lucian Bute avait eu lieu à Washington.

Mayweather a d’ailleurs parlé du résultat de nul majoritaire dans le dernier combat de Jack face à Bute. Il croit que ce résultat devrait être enlevé de la fiche de Badou Jack étant donné que Bute a échoué à un test antidopage après le combat.