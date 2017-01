MONTRÉAL - Eye of the Tiger Management a dévoilé le programme complet du gala de boxe du 28 janvier, qui mettra en vedette Steven Butler et Brandon Cook pour l'unification des titres nord-américains de la World Boxing Association (WBA) et de l'International Boxing Federation (IBF) des super mi-moyens.

Ainsi, les poids lourds Simon Kean (7-0, 7 K.-O.) et Avery Gibson (8-5-4, 2 K.-O.) assureront la demi-finale de l'événement, dans un combat prévu pour huit rounds. Juste avant ce combat, les super légers Yves Ulysse fils (11-0, 8 K.-O.) et Jose Emilio Perea (24-7, 15 K.-O.) en viendront aux coups. Il s'agira d'un premier combat pour Ulysse depuis celui de septembre dernier face à Francisco Javier Perez, à la suite duquel il avait souffert d'une commotion cérébrale.

Ce Javier Perez (15-8-1, 11 K.-O.) sera d'ailleurs de retour à Montréal, pour affronter le Sorelois David Théroux (11-1, 8 K.-O.), qui voudra venger son échec subi en octobre dernier, contre Perea. Trois autres combats de super légers seront à l'affiche : Mathieu Germain (7-0, 5 K.-O.), Batyr Jukembayev (7-0, 6 K.-O.) et Ayaz Hussain (11-1, 9 K.-O.) feront respectivement face aux Mexicains Juan Armando Garcia (19-5-2, 12 K.-O.), David Rangel (12-4, 8 K.-O.) et Ulises Perez (16-4, 7 K.-O.).

Le léger Ablaikhan Khussainov (4-0, 3 K.-O.) croisera le fer avec Oscar Mejia (8-1-1, 3 K.-O.).

Finalement, le léger Josh O'Reilly (7-0, 1 K.-O.) connaîtra quant à lui l'identité de son adversaire un peu plus tard.

La finale entre Butler (18-0-1, 15 K.-O.) et Cook (17-0, 10 K.-O.) promet d'être explosive: les deux Canadiens n'ont livré qu'un total de 134 rounds en 36 combats professionnels, dont 25 se sont terminés avant la limite prévue. Cook, d'Ajax, en Ontario, est le cinquième aspirant des super mi-moyens de la WBA, tandis que le Montréalais Butler est classé au huitième échelon des prétendants à la ceinture de l'IBF.