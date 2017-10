Quel affrontement vous a le plus épaté en ce samedi sombre d’octobre? Celui où George Groves s’est payé le luxe d’un K.-O. au 4e round contre Jamie Cox? La superbe performance de Leo Santo Cruz face à Chris Avalos? La victoire sous les huées d’Erislandy Lara contre Terrell Gausha? Ou bien la belle performance de Jarrett Hurd contre Austin Trout?

Personnellement, c’est le triomphe éclair de Jermell Charlo contre le diamant brut Erickson Lubin qui m’a le plus surpris.

Malheureusement, la journée été assombrie par des batailles rangées entre partisans au stade Wembley en Angleterre et au Barclays Center à New York. À Londres, un jeune homme de 19 ans a été poignardé à sa sortie du stade après la soirée de boxe, et à Brooklyn, quelques fiers-à-bras s’en sont pris au clan Charlo, notamment au frère jumeau de Jermell.

Mais commençons par le commencement. Le tout a débuté au Stade Wembley de Londres, où George Groves s’est exécuté sous les yeux de Chris Eubank fils. Le gagnant de ce match passerait alors en demi-finale de la Super série de boxe.

Samedi prochain, la série se transporte à Newark, au New Jersey, où Murat Gassiev s’attaquera à Krzysztof Wlodarczyk. Le gagnant de ce duel affrontera Yunier Dorticos, en demi-finale.

Groves n’a fait qu’une bouchée de Jamie Cox et a ainsi conservé sa couronne WBA des super-moyens. Ce triomphe lui permet donc de passer en demi-finale contre

Chris Eubank fils, vainqueur d’Avni Yildirim en trois rounds la semaine dernière. La demi-finale devrait avoir lieu en Angleterre en janvier ou février prochain.

Tel que prévu, le match a été à sens unique. Groves avait beaucoup trop d’expérience pour son rival qui a ainsi encaissé son premier revers en carrière.

En Californie

Il faisait 90 degrés Fahrenheit quand les caméras de télévision ont capté la magnifique journée à Carson, en Californie, où Leo Santa Cruz a défendu avec succès sa couronne WBA des poids plumes.

Plus tôt, Abner Mares a eu raison d’Andres Gutierrez par décision technique quand l’arbitre Jack Reiss, sur les conseils du médecin, s’est interposé au dixième engagement alors que l’œil gauche de Gutierrez était pratiquement fermé.

Ce triomphe ouvre donc la porte à un combat revanche entre Santa Cruz et Mares. Les deux hommes s’étaient rencontrés en août 2015 et Santa Cruz avait eu le meilleur par décision majoritaire.

Surprise et huées

Dès le gala terminé en Californie, la télévision nous a transportés à Brooklyn, New York, où trois champions étaient à l’œuvre, grâce à Al Haymon.

Les trois monarques ont tous conservé leur couronne avec Jermell Charlo qui a volé le spectacle avec un foudroyant K.-O. dès le premier round contre une perle rare du nom d’Erickson Lubin.

Si un astéroïde a frôlé la terre il y a quelques jours, la droite de Charlo n’a pas manqué la cible.

Âgé de 22 ans, Lubin refusait d’écouter les conseils des connaisseurs qui lui recommandaient de livrer encore quelques rencontres avant d’affronter un champion aussi coriace et expérimenté.

Chaque fois que les deux pugilistes se croisaient, c’était la confrontation. Lors de la pesée, les deux ont bien failli en venir aux coups, et cette fois, ce n’était pas de la frime.

Ce qui devait arriver arriva. Un peu comme l’avait fait Mike Tyson contre Michael Spinks, la bataille a été de courte durée. Dès le premier round, un court crochet de la droite a couché Lubin pour le compte. C’était sa première défaite après 18 victoires.

Malgré tout, le jeunot n’a pas paru désemparé par cette première défaite en carrière.

« Je suis jeune... C’est la boxe... », a-t-il lancé après sa défaite.

Au moins il ne semble pas découragé par ce revers. Lubin est ce même jeune homme que la revue The Ring Magazine avait choisi comme l’espoir de l’année l’an dernier.

Maintenant c’est à lui de prouver qu’il est toujours un espoir de première qualité. Il n’a qu’à relever ses manches et à se remettre en marche. Il faudra peut-être un an ou deux pour redevenir un aspirant logique à une couronne, mais en travaillant, c’est possible.

« Toute l’attention allait du côté de Lubin, n’a pas manqué de souligner Charlo après sa victoire. Maintenant que j’ai gagné, je veux unifier les titres. Je veux m’attaquer à Jarrett Hurd en premier. Ensuite, ce sera Lara, et qui d’autre? »

À l’usure

Jarrett Hurd, le champion de l’IBF, est pratiquement un inconnu. Et pourtant, il montrait une fiche de 20-0-0 (14 K.-O.) avant d’affronter Austin Trout. Le combat a été assez intéressant mais au fur et à mesure que passaient les rounds on voyait que Trout ne faisait pas le poids.

« C’était notre stratégie, d’expliquer Hurd. J’aurais bien voulu le vaincre par K.-O., mais une victoire c’est une victoire. »

Finalement, c’est l’arbitre qui a mis un terme à la rencontre alors que l’œil gauche de Trout était complètement bouché. De son côté, le champion se battait avec une vilaine coupure à un œil, subie au septième engagement sur un coup de tête non intentionnel.

Pour Trout, c’était sa première défaite par K.-O. technique en carrière. Sa fiche est maintenant de 30-4-0 avec 17 K.-O.. Ses trois autres revers sont le résultat de décisions perdues.

En vitesse, Hurd s’est rendu dans son vestiaire après la rencontre, il a pris sa douche et il s’est habillé afin de pouvoir voir l’affrontement entre Lara et Gaucha. Sait-on jamais... Peut-être que Lara sera son prochain adversaire, bien que les deux hommes soient de bons amis.

Monotone

Des trois combats de championnat, c’est celui du Cubain Erislandy Lara qui a été le plus ennuyant. Tellement que par moment, on pouvait entendre des huées dans la foule. Il faut dire que cette foule avait été chauffée à blanc par les triomphes de Charlo et de Hurd.

Un peu comme Guillermo Rigondeaux, Lara utilise le système qu’il a appris dans son pays natal, Cuba. Mais ce style est ennuyeux, car il ne permet pratiquement pas au boxeur de laisser aller ses mains. On dirait qu’ils combattent pour ne pas perdre et non pas pour gagner. Mais il faut admettre que le talent et les résultats sont là.

« Je suis le numéro un de ma division, a-t-il continué. Qu’on m’amène Hurd ou bien Charlo, je ne recule devant personne. Moi aussi je veux unifier tous les titres. »

Bonne boxe!