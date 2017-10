Qu’ils veuillent l’admettre ou non, les Américains sont bien obligés de réaliser que la popularité actuelle des poids lourds se passe en Grande-Bretagne. Deontay Wilder montre bien une fiche parfaite de 38 triomphes, dont 37 ont été acquis par K.-O., mais il ne fait pas le poids au niveau de la popularité face à Anthony Joshua.

Prenez comme exemple le prochain combat de Joshua et comparez-le à celui de Wilder, une semaine plus tard.

Joshua va se battre ce samedi à Cardiff, en Angleterre devant environ 75 000 de ses ardents supporteurs. Sept jours plus tard, Wilder va engager le combat au Barclays center, de Brooklyn, devant tout au plus 15 000 personnes. Mathématiquement, la différence est donc cinq fois plus grande en faveur du Britannique.

C’est fini le temps ou, grâce à Mike Tyson, les Américains régnaient en roi et maitre sur la division des poids lourds. Lennox Lewis, un boxeur qui est né en Jamaïque, et qui a vécu au Canada pour finalement s’installer en permanence en Grande-Bretagne est celui qui a parti le bal. Maintenant, c’est au tour de Joshua de prendre la relève.

À première vue, la fiche de Wilder semble plus intéressante que celle de Joshua : 38 victoires, dont 37 K.-O. comparativement à 19 triomphes et autant de mise hors de combats pour le monarque britannique. Mais contre qui ces 37 K.-O. ont-ils été acquis ?

Un jour... Un jour

Joshua et Wilder se battront-ils l’un contre l’autre, un de ces jours? Supposément que c’est le rêve le plus cher du champion américain. Pour Joshua et son clan, Wilder n’est qu’un adversaire parmi tant d’autres. Il y a Tyson Fury qui est sur le point de revenir sur le tapis. Il y a aussi le Belarusse Alexander Ustinov, deuxième aspirant à sa couronne de la WBA, dont la seule défaite remonte à 2012 alors qu’il avait été mis K.-O. au 10e assaut par Kubrat Pulev. Pulev, lui-même, que Takam remplace au pied levé ce samedi.Ce Pulev est un dur à cuire que seul Wladimir Klitschko est venu à bout de vaincre par K.-O. au 5e en 2014. Alexander Povetkin, est une autre possibilité,maintenant qu’il a terminé sa suspension pour usage de drogue. Il reprendra le collier le 15 décembre prochain contre un adversaire qui n’a pas encore été choisi.

Ajoutez les noms de Christian Hammer, de Manuel Charr, de Dillian Whyte et vous avez là les adversaires qui veulent absolument se mesurer à Joshua.

Au tapis

Pour faire taire certains dénigreurs, Joshua est même prêt à livrer un combat contre Daniel Dubois (5-0-0—5 K.-O.), un partenaire d’entrainement qui, supposément, l’a envoyé au tapis pendant des séances de pratique. Selon son promoteur Frank Warren, « Dubois cogne plus fort que Joshua, » se plait-il à raconter.

Pour toute réponse, Joshua s’est contenté de dire : « C’est un jeune qui a beaucoup de talent et un de ces jours, il est possible qu’il m’affronte. Mais présentement il est trop jeune et pas assez expérimenté ».

Il y a même le retraité Vitali Klitschko, le frère de l’autre, qui, à 45 ans, veut remonter sur le ring pour venger son frère cadet. Et le pire dans tout cela pour Wilder, c’est que tous ces pugilistes pourraient se produire devant Joshua et au moins 75 000 spectateurs chaque occasion. Et cela, c’est sans compter la télévision européenne, qui offre un pont d’or au champion.

Enfin, il y a aussi le champion de la WBO Joseph Parker qui voudrait bien unifier les titres et affronter le Britannique, même sur son terrain, en Angleterre.

Bourse de 20 millions $

Vous pensez que Joshua a besoin de Wilder pour vivre! Il est riche à millions et il touchera pas moins de 20 millions de livres pour son prochain combat sans compter son pourcentage des recettes de la télévision.

Le promoteur de Joshua, Eddie Hearns, a été bien clair dans ses propos. « Que Wilder ne s’attende pas à une rémunération de 50 – 50 contre Joshua, a-t-il souligné. Qui a-t-il battu pour exiger une telle entente…? Qu’il fasse ses classes… Qu’il se mesure à Dillian Whyte et s’il parvient à le vaincre, ensuite on verra. »

Ce samedi, Joshua va tenter de se débarrasser de celui qu’il a baptisé de : « Tête de ciment » Carlos Takam, venu en relève à Kubrat Pulev, blessé

Qui est Takam?

Ce Takam, natif du Cameroun, mais qui vit en France, n’est pas un mauvais boxeur, mais rares sont ceux qui lui concèdent des chances d’enlever les couronnes à Joshua. Il a subi trois revers jusqu’ici en carrière, dont un K.-O. contre Alexander Povetkin. À son avant-dernier combat, il a perdu la décision contre le roi de la WBO Joseph Parker. Ce n’est donc pas surprenant que Joshua ait promis de le vaincre par K.-O.

Si vous jetez un coup d’œil sur le record de Takam, vous ne trouverez aucun fait d’armes à sa fiche. Il n’a jamais battu un boxeur de classe A et a toujours été vaincu par un bon pugiliste.

Il est reconnu comme un grand voyageur. En 2014, à Québec, il avait dû se contenter d’un verdict nul majoritaire contre Mike Perez.. Il a aussi visité l’Italie, la Chine, la Russie et la Martinique.

Personnellement, je ne vois pas Takam dépasser le 5e round sur ses deux jambes.

La Série mondiale de boxe

Cette Super série mondiale de boxe a intéressé surtout les Européens et je ne crois pas que ce soit l’Américain Rob Brant qui va épater dans ce dernier quart de finale des super-moyens. Certes, il affronte un vétéran de 39 ans qui n’a pas boxé depuis un an. Mais attention… Juergen Braehmer est un ex-monarque qui n’a subi que trois revers au cours de sa carrière, où il a livré 51 combats.

Lors de sa dernière sortie contre Nathan Cleverly, il y a un peu plus d’un an, Braehmer a dû se retirer du match au sixième engagement à cause d’une blessure à un coude. C’est la seule fois au cours de sa carrière où il a dû se retirer d’un combat et ainsi inscrire une défaite par K.-O. à sa fiche.

Ce qu’il faut retenir surtout de Braehmer c’est qu’à deux occasions, il a été couronné champion des mi-lourds par la WBO et par la WBA. Mais il commence à se faire vieux. Reste-t-il encore un peu de pouvoir dans son vieux moteur? On le saura après son match contre l’Américain.

Pour Rob Brant, c’est une première sortie hors de son pays. Se battre en Allemagne n’est pas facile et la foule sera certes derrière Braehmer qui jouit d’une grande popularité dans son pays.

Grosse commande

C’est vrai que Brant présente une fiche immaculée de 22 triomphes, dont 15 par K.-O. Mais il n’a jamais battu personne de haut calibre. La plupart de ses victimes sont des inconnus et c’est la raison pourquoi on ne retrouve pas son nom chez les meilleurs aspirants de sa catégorie.

Les Américains ne doivent donc pas fonder de trop grands espoirs sur leur représentant, le seul en lice. On sait que le vainqueur de ce match passera en demi-finale chez les super-moyens contre le Britannique Callum Smith.

J’opte pour un triomphe de Braehmer à cause de son expérience, mais j’ai l’impression que c’est son dernier tour de piste. Si jamais il parvient à vaincre Brant, il sera une proie plus ou moins facile pour son prochain rival, Callum Smith.

Le match a lieu dans la ville de Schwerin, en Allemagne et sera retransmis chez nous par Super Chanel, à compter de 13 h ce vendredi.

En rafale

Sergey Kovalev, (30-2-1—26 K.-O.) qui affrontera Vyacheslav Shabranskyy (19-l-0—16 K.-O.) le 25 novembre prochain, au Madison Square Garden, a un nouvel entraineur du nom de Abror Tursunpulatov, ex-entraineur amateur de la Russie.

Pour venir en aide aux gens de Porto Rico, l’ex-triple champion Felix Trinidad aimerait organiser un combat contre le Golden boy, Oscar De La Hoya. Trinidad est maintenant âgé de 44 ans, le même âge que De La Hoya. L’argent amassé serait alors versé à ceux qui ont dévasté par l’Ouragan Maria. Histoire à suivre…

Madame la juge Adalaide Byrd qui a tellement fait parler d’elle lors du match entre Gennady Golovkin et Canelo Àlvarez, est de retour au travail. Le 21 octobre dernier, elle a officié dans le match entre Cameron Kreal et Shoki Sakai, à Las Vegas. Cette fois, elle a vu juste dans sa décision.

***

Le commentateur de HBO Jim Lampley soutient que Floyd Mayweather a mis la pédale douce et a permis d’étirer le combat contre Conor McGregor et je suis entièrement d’accord avec lui.

***

Parlant de Floyd Mayweather, il a repris l’entrainement à Las Vegas. Croyez-le ou non mais une rumeur circule qu’il y aurait un Mayweather-McGregor II. Sommes-nous dupes à ce point…?

Si je me fie aux déclarations du président de l’UFC, Dana White, le match entre Mayweather et McGregor a été vu à la télévision par 6,4 millions de personnes dans le monde entier.

Bonne boxe !