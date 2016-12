Avec le réveillon du jour de l’an qui cogne à nos portes, quelle merveilleuse idée que de préparer ses arguments concernant les exploits de l’année dans le monde de la boxe, histoire de tenir tête à mon oncle Albert et cousin Roger.

Comme on le sait, 2016 n’a pas été l’année par excellence dans le noble art. Mais il y a toujours quelque chose ou quelqu’un qui s’est mis en évidence.

Alors, allons-y avec nos arguments.

Entraîneur de l'année : Difficile de trouver quelqu’un d’autre qu’Abel Sanchez dont trois de ses principaux boxeurs ont été victorieux au cours de l’an qui se termine.

Ce sont Gennady Golovkin, Denis Shafikov et Murat Gassiev. C’est GGG qui a parti le bal du trio. Le 23 avril 2016, GGG a fait subir sa première défaite en carrière à Dominic Wade en lui passant le K.-O. au deuxième engagement. Pour un combat aussi court, le Kazakh a touché 2 millions de dollars. C’était son 22e K.-O. de suite et il conservait ses couronnes WBC, WBA et IBO des poids moyens.

Puis, le 10 septembre ce fut au tour du champion IBF des mi-moyens Kell Brook de perdre par TKO/5 quand son coin sous les ordres de Dominic Ingle, a décidé lancer la serviette.

Brook pesait 159 ½ pour ce combat, lui qui n’avait pratiquement jamais dépassé les 146 livres auparavant.

Brook a connu de bons moments au cours de l’engagement, mais la différence de poids en faveur de GGG a fait une énorme différence.

Brook a lui aussi vu sa fiche souillée à vie. Jusque là il avait gagné 36 combats de suite.

Quant à Golovkin, il enregistrait ainsi son 23e K.-O. consécutif.

Retour de l'année : Abner Mares

Après une absence du ring de 15 mois, pendant laquelle il a soigné une blessure à un œil, Abner Mares a repris le collier et a battu Jesus Andreas Cuellar par décision partagée en décembre dernier.

Cuellar était invaincu depuis cinq ans et avait collé 11 victoires de suite jusqu’à ce qu’il cède par décision partagée devant Mares.

Mares s’est même payé le luxe d’envoyer son rival au tapis au 11e engagement, mais il a dû se contenter d’une décision partagée : 116/111, 117/110 et 115/112.

Surprise de l'année : Joe Smith jr.

Qui aurait cru que Joe Smith assommerait Andrzej Fonfara dès le premier round en juin dernier ? Smith était pratiquement inconnu et Fonfara parmi les meilleurs aspirants chez les mi-lourds. Celui-là même qui avait tenu le coup pendant douze assauts face à Superman.

C’est cette victoire de Smith qui l’a propulsé parmi ceux qui auraient le privilège d’affronter le vénérable Bernard Hopkins dans son combat d’adieu.

Smith a fait les choses en grand. Il a passé le K.-O. à Fonfara dès le premier round pour enregistrer son seizième gain de suite dont 12 sont le résultat de K.-O.. Quant à Hopkins, les coups de Smith l’ont propulsé hors du ring au 8e engagement. C’était la première fois au cours de son illustre carrière que L’Extra-terrestre perdait par K.-O..

Ridicule de l'année : Tyson Fury

Le boxeur le plus ridicule de 2016 a certes été l’ex-champion poids lourd Tyson Fury.

Tout d’abord il a été accusé en compagnie de son cousin Hughie d’avoir utilisé des drogues anabolisantes. La Régie lui a servi une suspension à lui et son cousin, mais cette suspension fut levée presque immédiatement.

Voici quelques déclarations qu’il a faites ouvertement au cours de l’année, alors qu’il a dû consulter un psychologue.

« Wladimir Klitschko est bisexuel…! »

Après avoir abandonné son titre, il menace de se battre avec Cain Valasquez de l’UFC

Sur les ondes d’une station de radio de Londres. « Trois choses vont nous amener vers la fin du monde : L’homosexualité, l’avortement et la pédophilie. »

« Klitschko a délibérément perdu son combat contre moi. »

Avant l’annulation de son combat contre Klitschko, il a dit : « Que je gagne ou que je perde lors de la revanche, c’est mon dernier combat. »

Il a aussi fait des commentaires antisémites : « On se fait laver le cerveau par les Juifs sionistes qui sont propriétaires des banques, des journaux et des stations de radio. »

Passent à la classe élite : Errol Spence et Artur Beterbiev

Deux boxeurs se joignent à la classe élite. Ce sont Errol Spence et Artur Beterbiev. Votre choix peut être différent et vous pouvez ajouter des noms.

Errol Spence, que plusieurs comparent à Sugar Ray Leonard, a livré deux combats en 2016. Son premier en avril lui a valu un TKO/4 sur Chris Algieri, à qui il a fait subir sa première chute au tapis en carrière.

Puis il est revenu à la charge en août pour servir une correction qui s’est terminée par un KO/6 de Leonardo Bundu

Artur Beterbiev : Les billets pour voir Artur Beterbiev à l’œuvre vont coûter de plus en plus cher et ses bourses vont augmenter royalement

En 2016, il n’a livré que deux combats contre Osvaldo Maderna et Nanoni Prieto. Il a gagné ses deux affrontements par mises hors de combat. Il n’a livré que cinq rounds de boxe et a terrassé ses deux rivaux à six occasions. Pas mal pour un boxeur qui n’a que 11 combats à sa fiche.

Le plus chanceux : Andre Ward

Le boxeur le plus chanceux de 2016 est Andre Ward. Si son combat avait été présenté en Europe et même au Canada, Sergey Kovalev serait sorti victorieux. Encore aujourd’hui, la décision des trois juges de Las Vegas est contestée par la moitié des amateurs qui ont assisté ou vu le combat.

Même le pointeur officiel du réseau HBO avait Kovalev gagnant par 116/111 comme plusieurs chroniqueurs et commentateurs de boxe. J’étais un de ceux-là.

Un boxeur chanceux, c’est un boxeur chanceux.

Prospect de l'année - Oleksandr Usyk

Usyk a été lent à se mettre en marche pour son premier combat en sol américain ou il veut maintenant faire carrière, devenir champion des lourds Léger et passer ensuite chez les lourds.

Mais quand il a commencé à déballer son arsenal vers le cinquième engagement, on a compris pourquoi ce jeune homme de 29 ans avait vaincu Artur Beterbiev à deux occasions chez les amateurs.

Après avoir chassé la nervosité apparente, il est parvenu à vaincre Tabiso McHuny par KO/9 et impressionner les promoteurs.

Chez nous, la palme va à Steven Butler et à Custio Clayton. Lequel des deux se retrouvera chez les élites en 2017? Faites votre choix.

Combat de l'année ;

Francisco Vargas (nul) avec Orlando Salido

Keith Thurman gagne UD/12 sur Shawn Porter

Errol Spence gagne TKO/5 sur Chris Algieri

Canelo Alvarez gagne KO/6 sur Amir Khan

Round de l'année

2e Gennady Golovkin vs Kell Brook

5e Dillian Whyte vs Derek Chisora

K.-O. de l'année :

Vasyl Lomachenko gagne KO/5 sur Rocky Martinez

Joe Smith gagne KO/8 sur Bernard Hopkins

Hassan N’Dam gagne KO/1 sur Alfonso Blanco

Canelo Alvarez KO/6 sur Amir Khan.

Shawn Porter KO/8 sur Keith Thurman

Adonis Stevenson KO/4 sur Thomas Williams

Boxeur de l'année :

1- Vasyl Lomachenko - 7-1-0 (5KO) - 2 victoires

KO/5 Roman Martinez - RTD/7 Nicolas Walters

2- Terrence Crawford - 30-0-0-(21KO) - 3 victoires

TKO/5 Henry Lundy

UD/12 Viktor Postol

TKO/8 John Molina jr.

3- Gennady Golovkin - 36-0-0- (33 KO) - 2 combats

TKO/5 Kell Brook

KO/2 Dominic Wade

4- Carl Frampton

5- Roman Gonzalez

6- Anthony Joshua

Mauvais garnement de l'année

Paul Spadafora : L’ex-champion IBF des légers a remporté les honneurs de ce titre. Fin décembre, il a poignardé son propre frère, frappé sa mère à coups de pied, s’est battu avec des policiers qui ont finalement utilisé le pistolet à impulsion électrique (TASER) pour l’embarquer dans l’auto-patrouille.

En 2003, Spadafora avait abattu son amie de cœur d’un coup de revolver. Il a été libéré de prison quelques mois seulement après son incarcération puis il a repris avec son amie avec qui il a eu un enfant par la suite.

Terrence Crawford : Le champion mondial des super-légers a été condamné à 90 jours de prison pour avoir sorti sa voiture du garage ou elle subissait des réparations sans payer la note au complet.

Le propriétaire du garage a donc appelé les policiers et Crawford fut mis aux arrêts. Le tribunal l’a reconnu coupable et Il est présentement libre puisqu’il a porté sa cause en appel. Il a dû verser 10 000$ de cautionnement pour obtenir sa liberté.

Ricardo Mayorga : Au cours de l’année qui se termine, El Matador Mayorga a été impliqué dans deux incidents. Tout d’abord, il a détruit sa voiture sport en frappant une auto taxi.

Il y a quelques semaines, Mayorga a été impliqué dans une bagarre avec un client à la pompe d’une station de service. La bataille a dégénéré, et Mayorga a été blessé à la tête quand son rival l’a frappé avec un bâton.

Carlos Baldomir : L’ex-champion mi-moyen Carlos Baldomir est accusé d’abus sexuel sur sa fille de 14 ans en Argentine

À venir en 2017



L’année 2017 va commencer en lion avec Badou Jack qui va tenter d’unifier les titres des super-moyens avec le champion IBF James DeGale

Le 28 janvier à Las Vegas Mickey Garcia va tenter de conquérir le titre WBC des légers du champion Dejan Zlaticanin tandis que Leo Santacruz va vouloir venger son échec contre Carl Frampton.

À Los Angeles le monarque WBC Francisco Vargas affrontera le Mexicain Miguel Berchelt tandis que l’ex-champion Takashi Miura se mesurera à Micky Roman.

En février, on fêtera le retour du champion WBC des lourds Deontay Wilder.

En mars, on verra un combat d’unification de rêve entre Danny Garcia, le détenteur de la couronne WBC et Keith Thurman, le monarque WBA des mi-moyens.

En mars, le Madison Square Garden, de New York, sera rempli à craquer pour assister à l’Affrontement entre Gennady Golovkin et Daniel Jacobs.

Ensuite, c’est le printemps, le soleil, la pêche et quoi encore.

Bonne et heureuse année

Bonne boxe