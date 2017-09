MONTRÉAL – Est-ce que la sortie médiatique d’Eleider Alvarez n’aura été qu’un coup d’épée dans l’eau? Neuf jours après avoir réclamé un combat contre Adonis Stevenson, le dossier de l’aspirant obligatoire au titre des poids mi-lourds du WBC n’a pas véritablement progressé.

Le plus récent épisode de cet interminable roman-savon était d’ailleurs sur toutes les lèvres, alors que Groupe Yvon Michel procédait au lancement de la programmation de sa prochaine saison vendredi au Casino de Montréal. Comme prévu, des questions sont restées sans réponse.

Aspirant obligatoire depuis novembre 2015, Alvarez et sa garde rapprochée avaient convoqué la presse la semaine dernière pour annoncer qu’ils entreprendraient des démarches auprès du WBC afin que Stevenson soit dépouillé sa ceinture s’il refusait de la défendre contre Alvarez.

Mais de l’aveu même du gérant du boxeur montréalais d’origine colombienne, il n’y a pas eu de suite à ce cri du cœur et il nage toujours en plein mystère, même si le WBC lui a réitéré que Stevenson s’était engagé à affronter Alvarez après son dernier combat contre Andrzej Fonfara.

« Il n’y a pas encore d’échéance, a avoué Stéphane Lépine en entrevue. Je m’attends à recevoir une deuxième lettre du WBC dans laquelle il y aura une date butoir. Je continue à travailler là-dessus. Nous avons un peu monté le ton et nous espérons que ça va ensuite un peu réagir. »

« Je ne vous le cacherai pas, c’est [le conseiller de Stevenson et Alvarez] Al Haymon qui tire pas mal les ficelles dans ce dossier-là. Je lui parle régulièrement et nous sommes en train de finaliser une date pour l’automne, a d’abord expliqué le promoteur Yvon Michel en mêlée de presse.

« Si on parlait de pourcentages, il y a beaucoup plus de chances qu’Adonis et Eleider se battent l’un contre l’autre plutôt que contre des adversaires différents. Mais je ne veux rien écarter pour le moment, parce que ce n’est pas encore finalisé. Nous devrions être fixés d’ici une semaine. »

Depuis plusieurs années, Stevenson martèle qu’il souhaite unifier sa ceinture à celle d’un autre champion de sa catégorie, mais toutes ses tentatives sont demeurées vaines jusqu’à présent. Récemment, il a dirigé son attention vers Badou Jack, qui s’est emparé du titre « régulier » de la WBA après avoir battu Nathan Ceverly le 26 août dernier. Sauf que rien n’est joué de ce côté-là.

« Adonis a toujours dit qu’il voulait se battre en unification. Il me l’a demandé, il l’a demandé à son conseiller, mais comme ça n’a pas été possible jusqu’à maintenant, il est très frustré par la situation, a précisé Michel. Et si jamais il n’y a pas de possibilité d’unification pour une raison ou une autre, Adonis va défendre sa ceinture. Il ne l’abandonnera pas, c’est trop important pour lui.

« Mais nous n’en sommes pas rendus là. Dans le cas de Jack, sa situation n’est pas claire. Il semble que la WBA est très déterminée à ce que son aspirant obligatoire Dmitry Bivol l’affronte à son prochain combat. Nous sommes en train de finaliser une date avec la télé américaine et quand tout ça va être fait, nous regarderons ensuite toutes les possibilités une dernière fois. »

Au-delà des visées du seul champion de son organisation, Michel croit que le fruit est mûr pour la présentation du combat Stevenson-Alvarez, un avis qui est évidemment partagé par Lépine.

« Je suis certain que ça va être un combat très populaire et qui intéressera la télé américaine, a mentionné le promoteur. Je regarde les adversaires qu’Adonis a affrontés et le plus qualifié, ce serait assurément Eleider. Il a fait ses preuves. Et quand je lis tout ce qui se dit au sujet de combat là, tout le monde considère que c’est un combat qui est très dangereux pour Adonis. »

« Il n’y avait peut-être pas d’intérêt [au début], mais nous en avons créé en battant Lucian [Bute] et en battant Jean [Pascal], a ajouté le gérant. Nous avons accepté ces deux combats-là pour aider notre situation, créer de l’intérêt et donner une crédibilité à Eleider.

« En même temps, nous avons accepté ces deux combats-là parce que nous n’avons jamais eu une vraie offre d’Adonis. Il fait environ deux millions de dollars par combat et il ne nous a jamais offert en haut de 100 000. Je trouve ça plate quand on dit que nous nous sommes tassés. »

Est-ce que Stevenson parviendra encore une fois à éviter Alvarez? Chose certaine, l’aspirant ne lâchera pas le morceau sous aucune considération cette fois.