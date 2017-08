Le choc entre Floyd Mayweather et Conor McGregor a livré la marchandise parce que les attentes n'étaient pas très élevées particulièrement en ce qui a trait l'opposition qu'allait donner le combattant irlandais.

À mes yeux, McGregor a été un peu mieux que ce qu'on attendait alors que Mayweather a été un peu moins bon, mais ça s'explique par le fait que le boxeur invaincu en 50 combats est âgé de 40 ans et qu'il était à la retraite depuis deux ans. Il a su mettre à profit sa plus grande force qu'il exploite depuis le début de sa carrière, c'est-à-dire son intelligence du ring (boxing IQ). Il a toujours été conscient de ses forces et faiblesses. À défaut de ne pas avoir la même vitesse qu'avant et d'être aussi confortable en attaque, il a su être patient. Il a laissé McGregor se vider dans les premiers rounds avant d'ouvrir la machine. Le résultat du combat est la combinaison de la pression de Mayweather et du fait que McGregor n'avait pas la condition requise pour faire 12 rounds intenses. Plus le régime de McGregor baissait, plus celui de Mayweather montait.

C'est le genre d'événement où personne n'est perdant. Je suis persuadé que McGregor a fait le plein de partisans. Quant à Mayweather, c'était la scène idéale pour mettre un point final à sa carrière parfaite. Il a terminé le tout avec un knock-out lors du combat qui devrait être le plus lucratif de l'histoire.

Peut-être que Mayweather aurait pu en finir avant le dixième round, mais ça n'a jamais été dans sa nature de précipiter les choses. Il a toujours utilisé une stratégie pour faire en sorte que ce soit le moins compliqué pour lui. Il existe une maxime en boxe qui dit « Si tu es capable de gagner un combat facile, tu ne fais pas une guerre. » C'est de cette façon qu'il a géré sa carrière. Il aurait peut-être pu gagner avant, mais Mayweather aurait été obligé de se compromettre davantage et faire une guerre où il aurait reçu plus de coups. En utilisant cette stratégie, il savait qu'il n'aurait qu'à cueillir le fruit mûr plus tard dans le combat. Il a donc été égal à lui-même et il a gagné.

Puisque Mayweather prend sa retraite, McGregor est sans doute celui des deux qui va avoir les meilleures retombées parce qu'en dehors du cercle des gens qui aiment les arts martiaux mixtes, il n'était pas très connu. Il devrait être encore plus populaire et devenir un meilleur vendeur à l'avenir quand il va retourner vers l'UFC.

On pourrait assister à d'autres événements impliquant des athlètes provenant de deux sports différents, mais celui de ce week-end réunissait tous les éléments. D'un côté, vous aviez McGregor qui a lancé un défi à Mayweather il y a déjà deux ans. McGregor est une grande vedette de MMA qui a défié celui qui a été le meilleur pugiliste livre pour livre pendant longtemps et qui était sur une pente descende en raison de sa retraite. L'élément de la curiosité était très présent puisqu'on se demandait si le gars de l'UFC pouvait battre un grand boxeur, mais s'il avait croisé le fer avec Canelo Alvarez, Terence Crawford ou Gennady Golovkin, McGregor l'aurait trouvé moins drôle face à de jeunes boxeurs affamés et en pleines possessions de leurs moyens.

Tous les éléments étaient donc réunis pour gagner le pari d'unir ces deux sports de combat, mais à court terme, je ne pense pas qu'on revoit quelque chose de cette envergure. La promotion avait réussi à faire croire à bien des gens que McGregor avait une chance de gagner et même s'il a démontré du courage, il a quand reçu une volée de la part de Mayweather. Le combattant a été présent lors des trois premiers rounds et il n'était plus dans le coup à partir du huitième engagement. L'effet curiosité est maintenant disparu, car il n'y a plus personne qui va imaginer que le roi des MMA peut battre le roi de la boxe.

On en verra jamais un boxeur faire un combat en arts martiaux mixtes. Georges St-Pierre disait qu'un combattant était comme un décathlonien qui devait exceller dans plusieurs disciplines alors qu'un boxeur était un marathonien. Un boxeur n'aura donc jamais les outils pour rivaliser avec un opposant dans un octogone. Si GSP défiait Adonis Stevenson, je serais prêt à regarder ça avec mon oeil de promoteur! Mais sérieusement, je ne pense pas que les vedettes de l'UFC vont trouver un intérêt à défier les vedettes de la boxe. On l'a fait une fois avec une grande rentrée d'argent, mais je ne sais pas si on pourra répéter.

McGregor a déclaré en boutade qu'il pourrait envisager d'autres combats, mais à mes yeux, il n'a pas d'avenir en boxe. Il l'a fait et ç'a été payant pour lui, mais le mieux pour lui est de retourner en MMA, là où il est confortable. Il a gagné beaucoup de crédibilité et de notoriété, mais il risquerait de tout perdre ça s'il essayait à nouveau.

*propos recueillis par Robert Latendresse