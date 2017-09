La boxe nous a livré hier ce qu’elle a de meilleur entre les câbles. Pour une fois, un méga-combat aura répondu aux attentes. Gennady Golovkin et Canelo Alvarez nous ont offert un très grand combat, et avant même l’annonce des résultats, plusieurs amateurs souhaitaient revoir un second duel entre les deux maîtres de la catégorie des poids moyens. Et nous seront fort probablement servis avec un éventuel deuxième combat qui risque d’être encore meilleur!

Analysons sans plus tarder le cas de la carte de pointage controversée. Comment comprendre un si grand écart entre les trois cartes des juges?

Sur les 12 rounds, seulement six rounds ont fait l’unanimité. Les trois juges ont accordé les rounds # 1,2,10, 11 et 12 à Canelo Alvarez. Il n’y a qu’un round qui a été accordé unanimement à Gennady Golovkin, soit le 4e.

La juge Adelaïde Byrd (118-110 Alvarez) n’a accordé que deux rounds au champion unifié Gennady Golovkin, soit le 4e et le 7e. Cinq fois sur 12, l’opinion de la juge d’expérience a été différente de celle de ses deux autres collègues autour du ring. C’est beaucoup!

Les juges Dave Moretti (115-113 Golovkin) et Don Trella (114-114) ne se sont pas entendus sur le 7e. Monsieur Trella a été le seul des trois juges à accorder la 7e reprise à Canelo Alvarez. Sinon, 11 fois sur 12, leur vision a été la même. C’est crédible!

On se retrouve donc avec un verdict de combat nul, ce qui n’est pas si dramatique. Encore une fois, Canelo obtient un pointage injustifié à Las Vegas de la part d’une juge probablement influencée par les nombreux supporters mexicains comme ce fut le cas en 2013, quand la juge C.J. Ross a erré et a accordé un 114-114 dans le duel dominé par Floyd Mayweather.

Gennady Golovkin aurait pu mériter la victoire. Au moins, il n’a pas perdu ses ceintures. Il a sûrement gagné en popularité, tout comme Canelo Alvarez. Les deux boxeurs feront probablement plus d’argent dans un éventuel combat revanche.

Le résultat nul est décevant et indigne plusieurs amateurs de boxe. Est-ce qu’il y a eu corruption, comme le clame Teddy Atlas sur ESPN? Le directeur exécutif de la commission sportive du Nevada, Bob Bennett, a pour sa part indiqué après le combat que la juge Byrd a peut-être été généreuse, et que parfois, on peut avoir une mauvaise journée.

Mais au fond, la boxe a tout simplement ce qu’elle mérite. On ne doit pas se surprendre de pareils résultats controversés avec un système aussi archaïque de jugement en 2017. Me semble que ça ne serait pas compliqué d’engager un quatrième ou un cinquième juge, dont les pointages serviraient à éliminer les cartes fautives. Nous sommes des milliers à avoir accordé un pointage de 115-113 à Golovkin. Pourquoi tenir compte de l’opinion de la seule personne au monde qui a vu un 118-110 Canelo?

Un duel de haut niveau

Une chose est certaine, le nom de Canelo Alvarez est à jamais attaché à celui de Gennady Golovkin. Nous avons probablement assisté à la première partie d’une confrontation qui peut s’étendre encore sur un ou deux autres combats.

Nous avons été témoins d’un choc entre la science de la boxe de Golovkin contre la puissance d’Alvarez. À partir du 5e round, j’étais convaincu que Golovkin était parvenu à neutraliser l’arsenal de la vedette mexicaine. De plus aucun coup de puissance d’Alvarez n’a semblé ébranler le boxeur du Kazakhstan. De quoi son corps est-il composé? De caoutchouc comme Gumbi? Avec l’énergie que possédaient les deux guerriers à la fin du duel, j’aurais aimé que ce combat se déroule dans les années ’70 et que l’on puisse assister à une confrontation surhumaine de 15 rounds!

Gennady Golovkin était conscient de l’importance de ce duel contre Canelo Alvarez pour son établir sa place dans l’histoire de la boxe. Il a d’ailleurs souvent mentionné que ce combat devait faire l’histoire. Cette pensée était peut-être encore présente dans le fond de son esprit quand il a amorcé le spectaculaire 10e round, le meilleur du combat. Se sachant fort probablement en avance par sa domination des rounds précédents, Golovkin a autorisé la transformation du combat, passant de duel tactique à combat de rue. En contrôle, GGG a donc joué avec le feu. Il ne s’est peut-être pas brûlé, mais les juges n’en ont eu que pour Alvarez dans la guerre des trois derniers rounds. Avec le résultat que l’on connaît.

Que donnerait un combat revanche. Je ne suis pas certain que ce serait plus facile pour Golovkin. Si le combat a lieu en mai, il aura alors 36 ans. Il n’utilise plus autant ses gros coups de puissance. Pour un deuxième combat de suite, il a été incapable d’arrêter un adversaire avant la limite. D’un autre côté, Canelo ne peut se réinventer. Sa stratégie d’attaques parcimonieuses (mais puissantes) au corps n’a pas donné les résultats. Le fruit de ses efforts pourrait être différent face à un Golovkin vieillissant.