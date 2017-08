La logique a été respectée : Floyd Mayweather a vaincu Conor McGregor par K.-O. technique au 10e round samedi. Malgré tout, il n’y a pas vraiment de perdant dans ce combat qui a livré la marchandise beaucoup plus que le monde espérait ou anticipait.

McGregor était très, très bon au début du combat. Il était en pleine possession de ses moyens, il touchait la cible, mais il n’a jamais vraiment mis en danger Mayweather et c’est l’expérience qui aura eu raison de l'Irlandais en bout de ligne. Alors qu'on progressait dans les rounds, ce n’était qu’une question de temps avant que Mayweather ne prenne l’avantage du combat.

Si McGregor ne s’était rabattu que sur la technique, je ne pense pas qu’il se serait rendu aussi loin, il n’aurait pas touché « Money ». McGregor n’est pas un boxeur de « bases », c'est-à-dire que sa posture, sa manière de placer sa garde et son jeu de jambes sont vraiment différents d’un boxeur traditionnel. C’est ce qui fait qu’au début du duel, c’était quand même normal que Mayweather ait pris un peu de temps à étudier son adversaire. L'Américain n’avait pas d’archives ou de blueprint à analyser. C’était normal. Au début les gens se sont peut-être un peu enflammés en disant que McGregor avait gagné les trois premiers rounds, mais encore là, Mayweather était en plein contrôle de la situation, il savait exactement ce qu’il avait à faire. Ce qui devait arriver arriva. C’était ce qu’on avait anticipé. Je crois que personne n’est surpris du résultat, mais tout le monde a été content du spectacle que les deux protagonistes ont offert.

McGregor a déclaré après l'affrontement que l’arbitre Robert Byrd n’aurait pas dû arrêter l’action aussi vite puisqu’il était apte à continuer. Ça démontre le manque d’expérience en boxe de McGregor. C’était clair qu’il n’y aurait pas de compte de 8 debout dans ce combat. Il y aurait eu un compte de 8 si « The Notorious » avait mis un genou au sol. Il aurait alors pu reprendre ses esprits et peut-être finir le round, mais il recevait de gros coups de puissance à répétition et il ne se défendait plus intelligemment. Il ne donnait pas de coups en retour. L’arbitre n’a pas fait un très bon boulot dans ce combat en général, mais l’arrêt était adéquat, c’était une bonne décision pour la protection des combattants. Le manque d’expérience de McGregor démontre qu’il n’était pas du tout au même calibre que Mayweather. On aurait pu lui donner un compte de 8, mais il s’est entêté à rester debout.

Cette défaite ne fait aucun mal à la réputation de McGregor. En fait, la performance qu’il a donnée lui donne énormément de valeur pour son retour dans l’UFC. Il a bien paru, et même que les deux athlètes ont été super « classes » lors de la conférence de presse d’après-combat.

Les gens ont vu quelque chose qu’on n’a presque jamais vu dans la carrière de Mayweather : c’est lui qui a été l’agresseur. Il a couru après McGregor jusqu’à la fin, jusqu’à ce qu’il le mette K.-O. Ce fut un meilleur spectacle que les deux précédents combats de « Money » contre (Andre) Berto et (Manny) Pacquiao. C’est en quelque sorte une victoire pour les deux. Il n’y a pas de mal pour McGregor à perdre de cette façon-là. Même avec une telle défaite, il en ressort gagnant.

Maintenant, McGregor devrait se remettre aux arts martiaux mixtes. Il aimerait avoir une trilogie contre Nate Diaz. Sauf qu’en tant que champion des 155 livres, il faudrait à un moment donné qu’il défende sa ceinture, chose qu’il n’a encore jamais faite au cours de sa carrière, même quand il était en Irlande dans les plus petites organisations. Ce serait le temps de vivre une première. Mais bon, McGregor va revenir dans l’UFC et il va faire ce qu’il veut. On va lui donner ce qu’il veut, et avec raison. C’est la vache à lait de l’UFC, c’est un peu lui qui dicte le show désormais. Quand il va revenir, ce sera selon ses termes.

