Anthony Joshua est toujours champion du monde et coiffe deux couronnes. Mais il n'est pas Mike Tyson, bien que samedi soir, devant plus de 75 000 personnes, il a enregistré son 20e K.-O. en autant de combats, surclassant ainsi la marque d’Iron Mike, qui en avait enregistré 19 en début de carrière.

La foule attendait cette explosion de la part de Joshua, mais elle n’est jamais venue. C’est vrai qu’il s’est fait fracasser le nez d’un coup de tête dès le deuxième engagement, ce qui l’a empêché de respirer à son aise, mais en aucun temps il n’a paru comme l’assommeur public qu’on tente de nous vendre.

Aujourd’hui, il faut se demander : Carlos Takam est-il si bon ou bien Anthony Joshua est-il le champion qui veut demeurer en place pendant les dix prochaines années?

Si je me fie aux déclarations de Carlos Takam, il aurait pu continuer le combat, lui qui a été arrêté par l’arbitre au dixième engagement.

Oui, Takam aurait pu continuer à se débattre. Il était loin d’être K.-O. quand l’arbitre Phil Edwards lui a signifié que c’était terminé. Mais il avait des coupures aux deux yeux et n’avait pas gagné un seul round au cours du duel.

Si un tel arrêt avait été signifié à un rival de Mike Tyson, la réponse du champion aurait été : « Je voulais le voir au tapis, je voulais lui arracher la tête, le faire saigner, le voir étendu inerte au sol ».

Mais justement, Joshua n’est pas Tyson. Il n’a pas les yeux cruels de l’ex-champion, ni la rage de vaincre de celui qui a été le meilleur vendeur de galas télévisés pendant un bon bout de temps.

Joshua est un jeune homme avec beaucoup d’entregent qui a toujours le sourire aux lèvres et qui serre les mains des gens, ce que Tyson ne faisait pas. Contrairement à l’ancien champion, il ne hait pas ses rivaux, il ne leur fait pas peur juste à les regarder avec ses yeux perçants et cruels avant le combat. Non… Joshua est un parfait gentleman, un peu dans le style de Lennox Lewis.

« Je sais que les gens voulaient du sang, s’est-il plu à dire après sa victoire. Ils voulaient voir Takam au tapis et c’est l’arbitre qui a décidé de mettre un terme au combat. Je n’ai pas de contrôle sur la décision des officiels. Gagner au premier ou au dixième round, cela m’est égal. »

Une autre revanche

Naturellement, on a parlé d’un combat revanche. Takam le veut et Joshua y est favorable. C’est rendu comme les annonces à la télévision. Achetez-le maintenant et on vous en donnera un deuxième gratuitement. Excepté que le deuxième, contrairement aux réclames télévisées, n’est pas gratuit dans le monde de la boxe.

C’est rendu presque une farce ces revanches. Regardez… On est en train de préparer la revanche entre Gennady Golovkin et Canelo Alvarez. On tente la même chose avec Manny Pacquiao et Jeff Horn. Encore pire, on parle d’une deuxième farce entre Floyd Mayweather et Conor McGregor.

J’ai toujours cru que dans la boxe, les meilleurs sont censés affronter les meilleurs. Par exemple, le prochain combat de Joshua devrait être contre Luis Ortiz ou bien contre Kubrat Pulev. Or, Ortiz est sous le coup d’une suspension et Pulev n’est pas apte à boxer. Il reste donc les deux autres champions Deontay Wilder et Joseph Parker. Pourquoi pas les affronter?

Wilder se bat samedi prochain contre Bermane Stiverne, son premier aspirant, et Joseph Parker n’a pas encore d’adversaire en vue. Mais il n’a pas été impressionné par la victoire de Joshua.

L’avenir du champion

Que réserve l’avenir au double champion? C’est son promoteur Eddie Hearns qui aura le dernier mot. Il voudrait que Deontay Wilder affronte Dillian Whyte. Wilder est d’accord à condition que Hearns lui signe une promesse qu’il pourra ensuite se mesurer à Joshua après avoir vaincu Whyte. Il a deux semaines pour décider ce qu’il fera.

Whyte s’est battu en sous-carte du gala de Cardiff et il a vaincu Robert Helenius dans un combat moche au possible. Je ne vois pas ce gars-là champion un jour.

Donc la table est mise. Ce sera Wilder-Whyte ou rien de la part du promoteur Eddie Hearns. Wilder se dit d’accord, mais il veut 7 millions $, ce que Hearns trouve un peu cher.

On est rendu là!

Le vieux Braehmer a gagné

Vendredi en Allemagne, le vieux Juergen Braehmer a prouvé qu’il lui restait encore de l’énergie dans son vieux moteur de 39 ans. Il a facilement éclipsé le jeune Américain Ron Brant, dont le manque d’expérience était évident du commencement à la fin de la rencontre.

Braehmer passe donc en demi-finale de la Super série de boxe contre le Britannique Callum Smith, qui était présent lors de la rencontre.

On ne peut pas passer sous silence la performance de l’arbitre Michael Griffin dont le travail au cours de cette rencontre a été impeccable. Il fait bon de voir un des nôtres se surpasser à l’étranger.

Si Braehmer boxe de la même façon qu’il l’a fait vendredi soir dernier devant les siens, il causera de sérieux ennuis à son prochain adversaire qu’il devrait affronter en janvier ou février prochain.

Si j’étais HBO!

Première défaite pour Yves Ulysse fils

J’ignore si les dirigeants du réseau HBO étaient présents lors de l’affrontement entre Steve Claggett et Yves Ulysse, mais s’ils y étaient, ils ont vite compris que le boxeur québécois n’a pas perdu ce combat et le promoteur Camille Estephan a raison d’être déçu de la décision des juges.

J’espère qu’en dépit de cette défaite, Ulysse pourra participer au gala HBO du 16 décembre prochain en sous-carte de l’affrontement entre David Lemieux et Billy Joe Saunders.

C’est à peu près certain qu’il y aura un combat revanche entre les deux pugilistes et Ulysse aura le temps de voir et de revoir où il a commis des erreurs. Je suis convaincu que la prochaine fois, il ne laissera pas Claggett contrôler le combat à sa guise tout en se contentant de contre-attaquer.

Cela revient à dire que souvent les juges accordent leur vote à celui qui se montre l’attaquant au détriment de celui dont les coups sont les plus précis.

Les petites vites

Lequel des champions poids lourds cogne le plus fort? La fiche de Deontay Wilder est de 38-0-0 (37 K.-O.), celle de Joseph Parker est de 24-0-0 (18 K.-O.) et finalement celle d’Anthony Joshua est de 20-0-0 (20 K.-O.).

Les trois monarques sont tous invaincus et ils totalisent une fiche de 82-0-0 (75 K.-O.).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Quand le gala de boxe de Cardiff a pris fin, les quelque 75 000 spectateurs ont pris les rues d’assaut pour se rendre chez eux. Il a fallu attendre plus de cinq heures pour avoir un taxi et pour achever le plat, le train ne fonctionnait pas car des réparations sont en cours dans le tunnel Severn. Il n’y a pas qu’à Montréal que l’on retrouve des cônes orange.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Le promoteur Eddie Hearns a lancé un ultimatum à Deontay Wilder et l’Américain a deux semaines pour répondre. Si jamais il refuse, Hearns se dit favorable à organiser un combat entre Joshua et Tyson Fury, qui reviendra à la compétition en 2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Freddie Roach fera une première apparition dans le monde des combats ultimes, samedi soir prochain à New York, alors qu’il sera dans le coin du Québécois Georges St-Pierre.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Daniel Jacobs, celui qui avait si bien fait lors de son combat contre Gennedy Golovkin, a lancé un défi au gagnant du duel entre David Lemieux et Billy Joe Saunders.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

L’ex-champion mi-moyen Victor Ortiz a plaidé coupable à une accusation d’ivresse au volant vendredi dernier. Le juge l’a condamné à trois ans de probation et à huit jours de prison. Il en a fait quatre et le juge lui a bien expliqué de ne pas se retrouver dans des débits de boisson.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Il y a 68 ans, vendredi dernier, l’ex-champion mondial Marcel Cerdan perdait la vie dans un accident d’avion aux Açores alors qu’il revenait aux États-Unis pour tenter de reprendre sa couronne contre Jake Lamotta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Savez-vous qui est le champion poids lourd ayant enregistré le plus de K.-O. en carrière? C’est Primo Carnera, avec 69. George Foreman vient au deuxième rang avec 68. Il faut dire que souvent les victimes de Carnera n’étaient pas de vrais pugilistes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonne boxe!